 Австрія на чолі ЄС: жорсткіший курс щодо біженців? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.07.2018

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Політика й суспільство

Австрія на чолі ЄС: жорсткіший курс щодо біженців? (відео)

З 1 липня Австрія на півроку очолила Євросоюз. Голова австрійського уряду Себастіан Курц є прихильником "жорсткої" політики щодо біженців. Який його план для ЄС?

Канцлер Австрії Себастіан Курц

Канцлер Австрії Себастіан Курц

У Відні половина тих, хто отримує мінімальну соціальну допомогу, - іноземці. Для австрійського канцлера Себастіана Курца та його уряду це занадто. Він хоче завадити "міграції в австрійську соціальну систему". Тепер Aвстрія на півроку очолила ЄС. Чи варто очікувати, що Відень проштовхуватиме такий курс і на рівні ЄС?

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Перемога Меркель над Зеегофером у суперечці щодо біженців

Спочатку ультиматум, потім драма, тепер фарс: міністр внутрішніх справ і голова ХСС Горст Зеегофер спричинив у Німеччині урядову кризу і поставив під загрозу союз з ХДС. (02.07.2018)  

Коментар: Європа перетворюється на фортецю

Цей саміт не приніс порятунку Анґелі Меркель. Але тим часом у ЄС є консенсус стосовно мігрантів - тримати їх подалі від Європи. При цьому в жертву приносяться законність і гуманність, вважає Барбара Везель. (25.06.2018)  

У Євросоюзі задоволені компромісом щодо міграційної політики

Провідні політики Євросоюзу позитивно дивляться на перспективи вирішення проблеми з біженцями. Утім, у рішення саміту Євросоюзу є й критики. (29.06.2018)  

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