Австрія на чолі ЄС: жорсткіший курс щодо біженців? (відео)

У Відні половина тих, хто отримує мінімальну соціальну допомогу, - іноземці. Для австрійського канцлера Себастіана Курца та його уряду це занадто. Він хоче завадити "міграції в австрійську соціальну систему". Тепер Aвстрія на півроку очолила ЄС. Чи варто очікувати, що Відень проштовхуватиме такий курс і на рівні ЄС?