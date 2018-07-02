Австрія на чолі ЄС: жорсткіший курс щодо біженців? (відео)

З 1 липня Австрія на півроку очолила Євросоюз. Голова австрійського уряду Себастіан Курц є прихильником "жорсткої" політики щодо біженців. Який його план для ЄС?
У Відні половина тих, хто отримує мінімальну соціальну допомогу, - іноземці. Для австрійського канцлера Себастіана Курца та його уряду це занадто. Він хоче завадити "міграції в австрійську соціальну систему". Тепер Aвстрія на півроку очолила ЄС. Чи варто очікувати, що Відень проштовхуватиме такий курс і на рівні ЄС?
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