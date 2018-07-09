 Австрія запроваджує тимчасовий контроль на кордонах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2018

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Новини

Австрія запроваджує тимчасовий контроль на кордонах

Причиною запровадження Австрією перевірок на ключових прикордонних КПП стала зустріч керівників МВС країн ЄС в австрійському місті Інсбрук. Ці дії не мають нічого спільного з кризою біженців, запевняють у Відні.

Австрія

На австрійсько-італійському кордоні

Влада Австрії оголосила про запровадження перевірок на ключових прикордонних контрольно-пропускних пунктах (КПП). Перевірки під час в'їзду розпочалися в ніч на понеділок, 9 липня, й триватимуть до 13 липня, передає агентство новин dpa.

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Поліція Німеччини та Австрії розпочала спільний контроль на спільному та австрійсько-італійському кордонах. За даними правоохоронців, нелегальні мігранти дедалі частіше вдаються до ризику, який загрожує життю. (01.06.2018)

Серед іншого контроль проводиться на ділянці автобану між німецьким Кіферсфельденом і австрійським Куфштайном, а також на КПП Бреннер на кордоні між італійською автономною провінцією Південний Тіроль й австрійською федеральною землею Тіроль. Режим перевірок діятиме й на кордоні Німеччини з австрійським Тіролем.

Згідно з рекомендаціями дорожньої поліції, в зазначених місцях автомобілі мусять збавити швидкість до 30 кілометрів на годину задля проходження візуального контролю. Задля уникнення заторів, на в'їзд відкриють дві смуги. Проте водіям радять зважати на ймовірність затримок. Утім, у дорожній поліції австрійської федеральної землі Тіроль повідомили, що станом на ранок понеділка, 9 липня, заторів через запровадження режиму перевірок не спостерігалося.

У Відні пояснюють такі кроки необхідністю гарантувати безпеку на час зустрічі керівників МВС країн ЄС, що відбудеться в австрійському місті Інсбрук. Запроваджені заходи не мають нічого спільного з проблемою біженців, наголошують представники австрійської влади.

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