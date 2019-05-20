Австрійські правопопулісти відкликають усіх міністрів з уряду

Усі міністри від правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС) залишать уряд Австрії. Про це у понеділок, 20 травня, заявив речник АПС, повідомляє новинна агенція APA.

Раніше цього ж дня канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) на тлі складної урядової кризи заявив, що хоче відставки міністра внутрішніх справ країни Герберта Кікля (Herbert Kickl). З такою пропозицією він вже звернувся до федерального президента Александера Ван дер Беллена (Alexander Van der Bellen). Згідно із законодавством Австрії, міністрів звільняти може лише президент країни.

За словами очільника австрійського уряду, після оприлюднення скандального відео щодо змови з "багатою росіянкою" колишнього віце-канцлера Австрії і лідера Австрійської партії свободи (АПС) Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache) необхідна "повна відкритість" та "повне роз'яснення". Тому, на думку Курца, у цій ситуації була б логічною відставка Кікля, який також належить до АПС.

Якщо ж АПС із солідарності з Кіклем відкличе з уряду своїх міністрів, то їхні посади обіймуть експерти або високопоставлені посадовці, заявляв австрійський прем'єр.

Вимога відставки всього уряду

У той же час у Соціал-демократичній партії Австрії вимагають відставки всього уряду та заміни міністрів експертами. Лише такий крок був би "хорошим і надійним рішенням", заявила очільниця політсили Памела Ренді-Ваґнер (Pamela Rendi-Wagner).

Нагадаємо, раніше до журналістів німецьких видань Der Spiegel та Süddeutsche Zeitung потрапив відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови Штрахе, глави парламентської фракції АПС Йоханна Ґуденуса і невідомої жінки на віллі в Іспанії на острові Ібіца в липні 2017 року. На відео, оприлюдненому 17 травня, Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці допомогти з державними будівельними замовленнями, якщо та, як пропонує, надасть фінансову допомогу правопопулістській партії АПС перед парламентськими виборами.

Через скандал Штрахе подав у відставку, а канцлер Курц оголосив про розпад коаліції між очолюваною ним Австрійською народною партією та АПС і виступив за проведення дострокових виборів. Крім того, Курц звинуватив АПС в підриві політичної репутації Австрії. Своєю чергою президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) запропонував провести на початку вересня дострокові вибори у парламент.