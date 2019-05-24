Австрійський парламент висловив недовіру уряду Курца

Австрійський парламент висловив недовіру канцлеру Австрії Себастіану Курцу (Sebastian Kurz) та очолюваному ним консервативному уряду, відправивши його таким чином у відставку. Відповідне рішення більшість депутатів ухвалила у понеділок, 27 травня, під час позачергового засідання.

Про плани оголосити вотум недовіри уряду Курца стало відомо напередодні. Про це голова нижньої палати парламенту Вольфґанґ Соботка (Wolfgang Sobotka). Пропозицію висловити недовіру Курцу подала на голосування невелика опозиційна партія "Зараз" (раніше - "Список Пільца". - Ред.). Однак за висловлення недовіри не лише Курцу, але й усьому уряду, виступили австрійські соціал-демократи.

Ухвалення цього рішення стало можливим завдяки тому, що разом із опозиційною Соціал-демократичною партією Австрії свої сили об'єднала Австрійська партія свободи (АПС), яка донедавна залишалася у правлячій коаліції із консерваторами Курца. Її вихід з коаліції відбувся внаслідок політичної кризи, що розпочалась після оприлюднення німецькими ЗМІ відеозапису прихованої камери, зробленого під час розмови вже колишнього віце-канцлера Австрії, лідера Австрійської партії свободи (АПС) Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache), екс-глави парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus) і невідомої жінки на віллі на острові Ібіца в липні 2017 року.

На відео Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung. Жінка, яка представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала придбати цю газету. Зйомка відео, ймовірно, була організована як пастка для Штрахе.

Через скандал Штрахе подав у відставку, а канцлер Курц оголосив про розпад коаліції між його Австрійською народною партією (АНП) та правопопулістською АПС. Курц виступив за проведення дострокових виборів. Окрім того, він звинуватив АПС у підриванні політичної репутації Австрії. Міністри від АПС пішли зі своїх посад. Їх замінили представники АНП.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) після переговорів із Курцом виступив за проведення дострокових виборів у вересні.

Це перше з 1945 року успішне голосування за висловлення вотуму недовіри прем'єру чи уряду в історії Австрії. Тепер 32-річний Курц буде змушений залишити свою посаду після майже півтора роки перебування при владі.