 Австрійське МЗС заявляє про хакерську атаку з-за кордону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2020

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Новини

Австрійське МЗС заявляє про хакерську атаку з-за кордону

Масштабна хакерська атака могла бути здійснена на міністерство закордонних справ Австрії з боку іншої держави. У відомстві зазначили, що раніше об'єктом подібних атак ставали також інші європейські країни.

Австрійське МЗС повідомило про кібератаку

Австрійське МЗС повідомило про кібератаку

Міністерство закордонних справ Австрії в суботу, 4 січня, піддалося "серйозній" хакерській атаці, за якою може стояти інша країна. "Через серйозність та характер нападу не можна виключити, що мова йде про цілеспрямовану атаку з боку якогось державного суб'єкта", - йдеться в заяві відомства, не уточнивши при цьому країни, яка, на думку Відня, може бути за це відповідальна. Хакерська атака почалась у суботу та тривала у неділю, 5 січня. 

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Внаслідок нападу викрадені приватні дані клієнтів, а також інформація самих телекомунікаційних компаній, повідомило безпекове підприємство Cybereason. За його даними, напад координувався з Китаю. (25.06.2019)

У Німеччині виклали в мережу особисті дані майже 1000 політиків та інших відомих людей. Приклади сусідніх країн Європи доводять: навіть лідери у сфері дигіталізації недостатньо захищені від хакерів. (09.01.2019)

В австрійському МЗС зазначили, що в минулому інші європейські країни були об'єктом подібних атак. Для ліквідації наслідків нападу був створений координаційний комітет.

Кібератака відбулася в день, коли в Австрії на федеральному позачерговому з'їзді партії "зелених" була схвалена програма урядової коаліції з Австрійською народною партією.

Минулого року Європейський Союз запровадив заходи для покарання сторін з-поза меж блоку, які влаштовують кібератаки, що шкодять лікарням, банкам, впливають на результати виборів та крадуть таємну інформацію та кошти компаній. Раніше у країнах ЄС неодноразово закидализдійснення кібератак хакерам з території Росії.

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