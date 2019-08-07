Австрійське МЗС заявляє про хакерську атаку з-за кордону

Міністерство закордонних справ Австрії в суботу, 4 січня, піддалося "серйозній" хакерській атаці, за якою може стояти інша країна. "Через серйозність та характер нападу не можна виключити, що мова йде про цілеспрямовану атаку з боку якогось державного суб'єкта", - йдеться в заяві відомства, не уточнивши при цьому країни, яка, на думку Відня, може бути за це відповідальна. Хакерська атака почалась у суботу та тривала у неділю, 5 січня.

В австрійському МЗС зазначили, що в минулому інші європейські країни були об'єктом подібних атак. Для ліквідації наслідків нападу був створений координаційний комітет.

Кібератака відбулася в день, коли в Австрії на федеральному позачерговому з'їзді партії "зелених" була схвалена програма урядової коаліції з Австрійською народною партією.

Минулого року Європейський Союз запровадив заходи для покарання сторін з-поза меж блоку, які влаштовують кібератаки, що шкодять лікарням, банкам, впливають на результати виборів та крадуть таємну інформацію та кошти компаній. Раніше у країнах ЄС неодноразово закидализдійснення кібератак хакерам з території Росії.