 Австрійське бюро проєктуватиме меморіал ″Бабин Яр″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2019

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Новини

Австрійське бюро проєктуватиме меморіал "Бабин Яр"

Найкращий проєкт меморіального центру "Бабин Яр" в Києві представило австрійське архітектурне бюро Querkraft Architekten.

Один із пам'ятників у Бабиному Яру

Один із пам'ятників у Бабиному Яру

Переможцем архітектурного конкурсу на найкращий проєкт меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" у Києві стала команда архітектурного бюро Querkraft Architekten (Австрія) з ландшафтним архітектором Kieran Fraser Landscape Design (Австрія).

Саме вони побудують перший в Києві та Східній Європі меморіальний центр Голокосту, розташований у тому місці, де в 1941-1943 роках відбулися трагічні події. Про це у понеділок, 9 вересня, повідомив директор департаменту містобудування та архітектури КМДА, головний архітектор Києва Олександр Свистунов, йдеться на сторінці департаменту у Facebook.

"Автори проєкту-переможця успішно впорались з завданням донести через архітектуру та ландшафт ті емоції, той біль, який пройшла ціла нація та наш народ. Це та трагедія, про яку необхідно говорити, про неї не можна забувати", - наголосив Свистунов.

Повідомляється, що основна експозиція розташована на глибині 20 метрів нижче рівня землі. До неї веде довгий, схожий на розколину вхід, стіни якого наприкінці коридору змикаються. Після того як відвідувачі проходять основною експозицією, він повертається в наповнений світлом простір, який є серцем меморіального центру. Тут розташуються приміщення для діалогу, досліджень і публічних заходів.

 

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