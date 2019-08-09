 Австралія припинить експорт сміття та збільшить його переробку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Австралія припинить експорт сміття та збільшить його переробку

Влада Австралії прийняла рішення в майбутньому припинити експорт сміття в інші країни, аби запобігти забрудненню довкілля. Натомість там хочуть суттєво розбудувати власну інфраструктуру для переробки.

Plastikmüll in Indonesien (Getty Images/AFP/J. Kriswanto)

Сміттєзвалище в Індонезії

На тлі забруднення океанів пластиком та відмови низки азійських держав приймати сміття з розвинених країн влада Австралії вирішила зупинити експорт відходів, які в перспективі сама зможе переробляти. Уряд країни погодив з центральною та місцевою владою план зі зменшення кількості сміттєзвалищ та розбудови інфраструктури для переробки сміття в межах країни. "Ми заявляємо дуже чітко: більше не буде експорту пластику, паперу та скла в інші країни, де є ризик, що сміття зрештою опиниться в наших океанах - чи то біля Великого Бар'єрного рифу, де ми вже бачили цьому вагомі підтвердження, або деінде", - заявив у п'ятницю, 9 серпня, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, цитує інформагенція AFP. Утім, чітких часових рамок виконання плану поки що встановлено не було. 

DW.COM

До 2021 року в ЄС заборонять низку одноразової пластикової продукції, такої як одноразовий посуд, трубочки для пиття, ватні палички. Відповідну директиву схвалила Рада ЄС. (21.05.2019)

Малайзія поверне тисячі тонн пластикових відходів, які незаконно завезли на її територію. Міністерка енергетики закликала розвинені країни переглянути їхні стратегії переробки сміття. (28.05.2019)

На даний момент Австралія переробляє лише 12 відсотків власних пластикових відходів. За минулий фінансовий рік країна, за даними медіакомпанії ABC, експортувала приблизно 4,5 мільйона тонн сміття вартістю близько 1,7 мільярда євро переважно до азійських держав. 

Довгий час одним із основних імпортерів австралійського сміття був Китай. Утім, з 2017 року Пекін почав запроваджувати обмеження за імпорт відходів, змусивши таким чином розвинені країни шукати нові ринки збуту. Серед них - такі азійські країни як Тайланд, Малайзія, В'єтнам та Індонезія.

Але й зі збутом сміття до цих країн у Австралії останнім часом виникали проблеми. У липні цього року Індонезія повернула понад 210 тонн непридатного для переробки австралійського сміття. Там, зокрема, заявили, що замість заявленої паперової макулатури отримали велику кількість небезпечних та побутових відходів. 

У травні до подібних заходів уже вдавалася Малайзія. Країна  повренула розвиненим країнам 450 тонн відходів, які начебто незаконно завезли на її територію. Серед цих країн була і Австралія. Водночас уряд Австралії закидає азійським державам недобросовісний підхід до переробки відходів.

Дивитись відео 00:46

Брудні підгузки замість макулатури: Індонезія повертає сміття в Європу і США (15.07.2019)

Аудіо й відео до теми

Брудні підгузки замість макулатури: Індонезія повертає сміття в Європу і США (15.07.2019)  

Також за темою

У Швеції виявили пляжі з мікропластику (09.08.2019) 09.08.2019

Пляж під ногами може виявитися не з піску, а з... мікропластику. Таке відкриття зробили шведські науковці. Як так сталося?

Лавочки зі сміття у Берліні: добре для довкілля та туристів (06.08.2019) 06.08.2019

У Берліні назбирується чимало дерев’яного непотребу, тож волонтери вирішили робити з нього те, чого в місті не вистачає, - нові лавочки.

Ініціативи українців проти сміття (31.07.2019) 31.07.2019

Додаток з прибирання сміття в Карпатах, плогінг, вироби з використаних кавових паперових стаканчиків чи пластику - DW зібрала цікаві ініціативи українців проти сміття.

Реклама

Докладно

default

Електрошокер у поліції: "приборкувач" чи загроза життю?

Елетрошокер стає частиною екіпіровки німецької патрульної поліції. Чи небезпечне їх застосування для життя?  

Німецький автомобіль у порту Бремена перед відправленням на експорт

Розмитнення автівки по-німецьки (відео)

Українські митники послуговуються німецькими каталогами вартості машин "Шваке" для вирахування мита.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  