Австралія припинить експорт сміття та збільшить його переробку

На тлі забруднення океанів пластиком та відмови низки азійських держав приймати сміття з розвинених країн влада Австралії вирішила зупинити експорт відходів, які в перспективі сама зможе переробляти. Уряд країни погодив з центральною та місцевою владою план зі зменшення кількості сміттєзвалищ та розбудови інфраструктури для переробки сміття в межах країни. "Ми заявляємо дуже чітко: більше не буде експорту пластику, паперу та скла в інші країни, де є ризик, що сміття зрештою опиниться в наших океанах - чи то біля Великого Бар'єрного рифу, де ми вже бачили цьому вагомі підтвердження, або деінде", - заявив у п'ятницю, 9 серпня, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, цитує інформагенція AFP. Утім, чітких часових рамок виконання плану поки що встановлено не було.

На даний момент Австралія переробляє лише 12 відсотків власних пластикових відходів. За минулий фінансовий рік країна, за даними медіакомпанії ABC, експортувала приблизно 4,5 мільйона тонн сміття вартістю близько 1,7 мільярда євро переважно до азійських держав.

Довгий час одним із основних імпортерів австралійського сміття був Китай. Утім, з 2017 року Пекін почав запроваджувати обмеження за імпорт відходів, змусивши таким чином розвинені країни шукати нові ринки збуту. Серед них - такі азійські країни як Тайланд, Малайзія, В'єтнам та Індонезія.

Але й зі збутом сміття до цих країн у Австралії останнім часом виникали проблеми. У липні цього року Індонезія повернула понад 210 тонн непридатного для переробки австралійського сміття. Там, зокрема, заявили, що замість заявленої паперової макулатури отримали велику кількість небезпечних та побутових відходів.

У травні до подібних заходів уже вдавалася Малайзія. Країна повренула розвиненим країнам 450 тонн відходів, які начебто незаконно завезли на її територію. Серед цих країн була і Австралія. Водночас уряд Австралії закидає азійським державам недобросовісний підхід до переробки відходів.