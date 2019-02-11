 Австралія знову відкриє табір для біженців на острові Різдва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2019

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Новини

Австралія знову відкриє табір для біженців на острові Різдва

Австралія вирішила знову відкрити табір для біженців на острові Різдва в Індійському океані. Прем'єр-міністр країни заявляє, що зробить усе можливе, аби човни з біженцями не прямували до країни.

У таборі для біженців у Науру

У таборі для біженців у Науру

Австралія знову відкриє табір для біженців на острові Різдва в Індійському океані. Таке рішення уряд країни ухвалив у середу, 13 лютого, після того, як парламент прийняв закон щодо медичної допомоги шукачам притулку, інформує агенція AP.

Згідно з ухваленим законом тепер рішення щодо того, яких біженців з таборів шукачів притулку у Папуа-Новій Гвінеї та Науру приймати на лікування в Австралії прийматимуть лікарі, а не відповідальні офіційні особи.

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У першому півріччі 2018 року кількість біженців у світі зросла на 300 тисяч, повідомили в ООН. Кожен третій біженець є сирійцем. (07.01.2019)

Ще ніколи з Німеччини не депортували такої кількості біженців у інші країни-члени ЄС, як упродовж минулого року. Найбільше шукачів притулку вислали до Італії. (21.01.2019)

Консервативний уряд прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона вважає, що закон ставить під загрозу сувору міграційну політику країни. "Моє завдання зробити все в моїх силах і силах уряду, аби рішення парламенту з ослаблення наших кордонів не призвело до прибуття нових човнів до Австралії", - заявив Моррісон.

Нагадаємо, що Австралія відсилає усіх біженців, які намагаються дістатися її берегів на човнах, у табори на острові Науру та в Папуа-Новій Гвінеї. Їх утримують там під час розгляду заяв на надання притулку в Австралії. Так країна намагається відлякати потенційних біженців від спроб нелегально перетнути її кордони. Правозахисники критикують Австралію через її жорстку політику щодо біженців.

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