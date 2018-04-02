 Австралійські газети виступили проти обмеження свободи слова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2019

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Новини

Австралійські газети виступили проти обмеження свободи слова

Журналісти вимагають припинити переслідування через закони про національну безпеку та посилити захист інформаторів. Скандал почався через проведення в редакціях обшуків.

Australien Protestaktion von Zeitungen mit geschwärzten Titelseiten (Reuters/AAP Image/L. Coh)

Провідні газети Австралії вийшли у понеділок, 21 жовтня, з однаково оформленими першими шпальтами на знак протесту обмеженню свободи слова в країні. В акції беруть участь 19 видань, серед яких Daily Telegraph, Australian Financial Review, Sydney Morning Herald та інші, а також журналістські профспілки. На перших шпальтах, оформлених як матеріали з цензурними правками, видання опублікували питання: "Коли уряд приховує від вас правду, що саме він хоче замовчати?"

За даними журналістського альянсу, протягом останніх років в Австралії ухвалено понад 60 законів, що посилити тиск на масмедіа. ЗМІ вимагають припинити переслідування журналістів через закони про національну безпеку. Також вони наполягають на посиленні захисту для інформаторів.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, своєю чергою, запевнив, що вірить у свободу преси. Одночасно він наголосив, що журналісти не стоять вище законів.

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У червні поліція провела серію рейдів в штаб-квартирі мовної корпорації Australian Broadcasting Corporation (ABC) в Сіднеї і вдома у редакторів News Corporation - міжнародного медіа-холдингу, підконтрольного Руперту Мердоку. Причиною обшуків правоохоронці назвали розголошення національної таємниці.

Внаслідок цього трьом журналістам загрожують тюремні терміни. Одна з них, зокрема, працювала над матеріалами про методи контролю влади над населенням. Двоє інших розповідали про можливі військові злочини австралійських солдатів в Афганістані. Крім того, штрафи і ув'язнення можуть загрожувати приблизно трьом десяткам репортерів і видавців за висвітлення ними суду над австралійським кардиналом Джорджем Пелла, визнаним винним у педофілії.

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