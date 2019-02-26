Австралійського кардинала засудили до шести років ув'язнення

Суд у Мельбурні в середу, 13 березня, засудив колишнього голову секретаріату з економічних питань Ватикану кардинала Джорджа Пелла до шести років ув'язнення за сексуальне насильство над неповнолітніми. Як встановив суд, 77-річний кардинал при цьому зловживав своєю владою. Пелл зможе подати прохання про дострокове звільнення не раніше, ніж через три роки та вісім місяців.

Кардинал став найбільш високопоставленим католицьким священнослужителем у світі, офіційно звинуваченим і визнаним винним у сексуальному насильстві щодо дітей. З 2001 року Джордж Пелл був архієпископом Сіднея, згодом його призначили кардиналом, а потім він був покликаний Папою Римським Франциском І до Ради кардиналів для допомоги в реформі Римської Курії і переїхав до Рима.

У лютому 2014 року Пелл став на п'ятирічний термін префектом ватиканського секретаріату з економічних питань, посівши фактично третій за важливістю пост у Ватикані. Втім, з червня 2017 року він був відправлений з цієї посади у відпустку, щоб відповідати перед австралійським судом. А в грудні 2018 року, невдовзі після того, як суд визнав Пелла винним, Папа Римський звільнив його з консультативного органу для реформи Курії.

У червні 2017 року Пелла звинуватили в сексуальному насильстві над двома хлопчиками 12 і 13 років з церковного хору, скоєному в 1996-1997 роках, коли він був єпископом-помічником Мельбурна. Свідчення проти кардинала дав тільки один з них, оскільки другий помер в 2014 році внаслідок передозування наркотиками. У грудні 2018 року суд визнав Пелла винним. Наприкінці лютого 2019 року кардинала взяли під варту.