 Аварія човна в Таїланді: кількість загиблих перевищила 30 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2018

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Новини

Аварія човна в Таїланді: кількість загиблих перевищила 30 осіб

Рятувальники виявили тіла вже 33 загиблих внаслідок аварії судна в Таїланді. Вони продовжують пошуки зниклих безвісти.

Після аварії човна рятувальники продовжують пошуки понад 20 людей

Після аварії човна рятувальники продовжують пошуки понад 20 людей

Кількість загиблих внаслідок  аварії туристичного судна , яке потонуло біля острова Пхукет у Таїланді, зростає. Рятувальники витягнули з води тіла 33 людей, повідомив у п'ятницю, 6 липня, губернатор Південного Пхукета Норрафат Плодтонг, передає агенція Reuters. Повідомляється, що водолази помітили ще кілька тіл загиблих на затонулому кораблі.

Щонайменше 23 людей досі вважаються зниклими безвісти. Утім, представники влади визнають, що шансів знайти їх живими майже не залишилося, оскільки з часу аварії минуло більше доби. 

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У Таїланді виявили тіла 20-ти загиблих внаслідок затоплення туристичного судна біля острова Пхукет. (06.07.2018)

Тим часом поліція почала розслідування аварії, оскільки судно з туристами було неналежним чином зареєстроване, а також перевантажене. Окрім того, туристичні компанії були заздалегідь попереджені про погану погоду, повідомили в департаменті туристичної поліції.

Човен, на борту якого перебували 93 туристів з Китаю, а також 12 місцевих членів екіпажу й екскурсоводів, потонув 5 липня біля острова Ко Хе. 48 туристів вдалося врятувати напередодні, одразу після того, як судно затонуло. Тоді ж виявили тіло одного загиблого.

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