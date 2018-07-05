Аварія човна в Таїланді: кількість загиблих перевищила 30 осіб

Кількість загиблих внаслідок аварії туристичного судна , яке потонуло біля острова Пхукет у Таїланді, зростає. Рятувальники витягнули з води тіла 33 людей, повідомив у п'ятницю, 6 липня, губернатор Південного Пхукета Норрафат Плодтонг, передає агенція Reuters. Повідомляється, що водолази помітили ще кілька тіл загиблих на затонулому кораблі.

Щонайменше 23 людей досі вважаються зниклими безвісти. Утім, представники влади визнають, що шансів знайти їх живими майже не залишилося, оскільки з часу аварії минуло більше доби.

Тим часом поліція почала розслідування аварії, оскільки судно з туристами було неналежним чином зареєстроване, а також перевантажене. Окрім того, туристичні компанії були заздалегідь попереджені про погану погоду, повідомили в департаменті туристичної поліції.

Човен, на борту якого перебували 93 туристів з Китаю, а також 12 місцевих членів екіпажу й екскурсоводів, потонув 5 липня біля острова Ко Хе. 48 туристів вдалося врятувати напередодні, одразу після того, як судно затонуло. Тоді ж виявили тіло одного загиблого.