 Аварія туристичного автобуса на Мадейрі: усі 29 загиблих - громадяни Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2019

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Новини

Аварія туристичного автобуса на Мадейрі: усі 29 загиблих - громадяни Німеччини

Туристичний автобус на португальському острові зірвався з дороги і впав на дах житлового будинку. Жертвами трагедії стали 29 осіб. Усі вони - громадяни Німеччини.

На місці аварії автобуса на Мадейрі, фото 17 квітня 2019 року

На місці аварії автобуса на Мадейрі, 17 квітня

На португальському острові Мадейра у середу, 17 квітня, унаслідок аварії туристичного автобуса загинули 29 осіб, інформує агенція dpa. Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза повідомив, що всі загиблі туристи є громадянами Німеччини.

Трагедія сталася ввечері 17 квітня у курортному районі Канісу, що на схід від Фуншала, адміністративного центру острова. Автобус втратив керування на повороті, зірвався з дороги і впав на дах житлового будинку. За повідомленням місцевих ЗМІ, загалом в автобусі їхали 57 пасажирів. Понад 20 осіб зазнали різноманітних травм.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Коста висловив співчуття німецькому народу і канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel). Влада Мадейри оголосила триденну жалобу з четверга, 18 квітня, до суботи, 20 квітня.

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