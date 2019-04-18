Аварія туристичного автобуса на Мадейрі: усі 29 загиблих - громадяни Німеччини

На португальському острові Мадейра у середу, 17 квітня, унаслідок аварії туристичного автобуса загинули 29 осіб, інформує агенція dpa. Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза повідомив, що всі загиблі туристи є громадянами Німеччини.

Трагедія сталася ввечері 17 квітня у курортному районі Канісу, що на схід від Фуншала, адміністративного центру острова. Автобус втратив керування на повороті, зірвався з дороги і впав на дах житлового будинку. За повідомленням місцевих ЗМІ, загалом в автобусі їхали 57 пасажирів. Понад 20 осіб зазнали різноманітних травм.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Коста висловив співчуття німецькому народу і канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel). Влада Мадейри оголосила триденну жалобу з четверга, 18 квітня, до суботи, 20 квітня.