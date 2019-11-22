Аварія танкера під Одесою загрожує екологічною катастрофою

Аварія танкера "Делфі" та спричинений ним вилив нафтопродуктів у море поблизу Одеси можуть призвести до екологічної катастрофи. Про це застерігають одразу кілька українських відомств. У п'ятницю, 22 листопада, пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ) повідомила, що залишається загроза екологічного лиха. "Екіпаж евакуювали, та ситуація з судном залишається актуальною, адже є загроза, що пошкодження його стихією спричинить екологічну катастрофу", - йдеться в повідомленні відомства.

Згодом виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов повідомив у соціальній мережі Facebook, що державні інспектори з охорони довкілля відібрали проби води на місці перебування підтопленого танкера.

"В результаті встановлено перевищення за вмістом у воді нафтопродуктів у 53 рази на місці аварії", - йдеться в повідомленні Фірсова.

Раніше в Одеській обласній державній адміністрації (ОДА) повідомили про завершення рятувальної операції, в рамках якої було врятовано всіх трьох членів екіпажу танкера. "Медики борються за їхнє здоров'я", - поінформував голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

Нагадаємо, раніше цього дня танкер "Делфі" сів на мілину поблизу Одеси. На борту були три члени екіпажу, усі вони громадяни України.