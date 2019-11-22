 Аварія танкера під Одесою загрожує екологічною катастрофою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2019

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Новини

Аварія танкера під Одесою загрожує екологічною катастрофою

У воді в морі поблизу Одеси зафіксовано перевищення допустимих норм нафтопродуктів у десятки разів, кажуть у Державній екологічній інспекції України.

Аварія танкера Делфі

Аварія танкера "Делфі" спричинила вилив нафтопродуктів у море

Аварія танкера "Делфі" та спричинений ним вилив нафтопродуктів у море поблизу Одеси можуть призвести до екологічної катастрофи. Про це застерігають одразу кілька українських відомств. У п'ятницю, 22 листопада, пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ) повідомила, що залишається загроза екологічного лиха. "Екіпаж евакуювали, та ситуація з судном залишається актуальною, адже є загроза, що пошкодження його стихією спричинить екологічну катастрофу", - йдеться в повідомленні відомства.

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Суд в Одесі арештував затриманий російський танкер NEYMA, який восени 2018 року заблокував Керченську протоку для українських військових кораблів. Про рішення суду повідомив військовий прокурор Анатолій Матіос. (30.07.2019)

Згодом виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов повідомив у соціальній мережі Facebook, що державні інспектори з охорони довкілля відібрали проби води на місці перебування підтопленого танкера.

"В результаті встановлено перевищення за вмістом у воді нафтопродуктів у 53 рази на місці аварії", - йдеться в повідомленні Фірсова.

Раніше в Одеській обласній державній адміністрації (ОДА) повідомили про завершення рятувальної операції, в рамках якої було врятовано всіх трьох членів екіпажу танкера. "Медики борються за їхнє здоров'я", - поінформував голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

Нагадаємо, раніше цього дня танкер "Делфі" сів на мілину поблизу Одеси. На борту були три члени екіпажу, усі вони громадяни України.

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