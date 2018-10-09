Аварія потяга на Тайвані: щонайменше 17 загиблих

На Тайвані у неділю, 21 жовтня, через аварію потяга загинули щонайменше 17 людей, повідомила місцева залізнична адміністрація. Ще 126 людей отримали поранення, передає агенція Reuters. За даними Центральної інформагенції Тайваню, близько 30 людей досі залишаються під уламками потяга.

Швидкісний потяг Puyuma Express із близько 310 пасажирами на борту прямував до міста Тайчжун на південно-східному узбережжі Тайваню. Він зійшов з колії у районі Ілань, перекинулось п'ять вагонів, передає агенція AFP.

За даними місцевої влади, причина аварії поки невідома. Постраждалі доправлені до кількох лікарень.