 Аварія потяга на Тайвані: машиніст повідомляв про несправні гальма | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

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Новини

Аварія потяга на Тайвані: машиніст повідомляв про несправні гальма

Технічні служби залізниці отримали інформацію про несправні гальма перед аварією. Деталі інциденту встановлюють. В авірії загинули щонайменше 18 людей, наймолодшій жертві було лише 9 років.

Кілька вагонів перекинулися під час аварії потяга на Тайвані

Кілька вагонів перекинулися під час аварії потяга на Тайвані

За півгодини до масштабної аварії потяга на Тайвані машиніст повідомив про проблеми із гальмівною системою. Про це менеджер з технічних питань тайванської залізниці сказав пресі в понеділок, 22 жовтня, передає агенція новин dpa.

Напередодні швидкісний потяг Puyuma Express із 366 пасажирами прямував до міста Тайдун на південно-східному узбережжі Тайваню. Він зійшов з рейок у районі Ілань, перекинулися п'ять вагонів. Загинули не менше 18 осіб, ще 187 - поранені. Наймолодшій жертві було лише 9 років. "Ми з'ясуємо причину якомога швидше", - пообіцяла президентка Тайваню Цай Інвень.

Аварія стала найбільшим інцидентом на залізниці в частково визнаній Республіці Китай від 1991 року.

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Аварія потяга на Тайвані: щонайменше 17 загиблих

Швидкісний потяг зійшов з колії на Тайвані, через що загинули щонайменше 17 людей. Ще понад сто пасажирів отримали поранення. (21.10.2018)  

Аварія потяга в Туреччині: кількість загиблих зросла до 24

Унаслідок сходження потяга з рейок у Туреччині загинуло щонайменше 24 особи. Турецький уряд називає причиною аварії тривалі зливи, що підтопили залізничне полотно. (09.07.2018)  

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