Аварія потяга в Італії: є жертви

На півночі Італії зійшов з рейок швидкісний пасажирський потяг, що курсував на маршруті Мілан-Болонья. В результаті аварії, що сталася в ніч на четвер, 6 лютого, перекинулися кілька вагонів потяга. Загинуло щонайменше двоє осіб, повідомляють місцеві ЗМІ. Один із загиблих - машиніст поїзда.

Ще 30 осіб дістали різноманітні тілесні ушкодження. Інцидент стався в провінції Лоді, на відстані близько 50 кілометрів від Мілана, уточнює інформагенція AFP.

Про причини аварії поки нічого не повідомляється.