 Аварія потяга в Туреччині: щонайменше 10 людей загинули | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2018

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Новини

Аварія потяга в Туреччині: щонайменше 10 людей загинули

За даними міністерства охорони здоров'я Туреччини, десятеро людей загинули і 73 отримали травми внаслідок сходження з рейок потяга у Туреччині.

На місці аварії потяга у Туреччині

На місці аварії потяга у Туреччині

У Туреччині потяг, що прямував від станції Капікуле на кордоні з Болгарією до Стамбула, у неділю, 8 липня, зазнав аварії. П'ять з шести вагонів потяга зійшли з рейок у провінції Текірдаг у Туреччині, повідомляє агенція AP із посиланням на міністерство транспорту країни.

У потязі їхали 362 пасажири, у ньому також перебували шість членів бригади. Внаслідок катастрофи, за даними міністерства охорони здоров'я Туреччини, щонайменше 10 людей загинули, 73 пасажири отримали травми. 

На місце катастрофи прибули понад 100 карет швидкої допомоги та вертольоти. У міністерстві транспорту зазначили, що причиною аварії став, судячи з всього, зсув ґрунту після тривалих проливних дощів. 

 

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