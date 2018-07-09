Аварія потяга в Туреччині: кількість загиблих зросла до 24

Унаслідок сходження потяга з рейок у Туреччині загинуло щонайменше 24 особи. Турецький уряд називає причиною аварії тривалі зливи, що підтопили залізничне полотно.
Сходження з рейок потяга, що сталося напередодні в Туреччині, призвело до загибелі щонайменше 24 осіб. Про це в понеділок, 9 липня, повідомили в уряді Туреччини. Згідно з даними міністерства охорони здоров'я країни, внаслідок аварії різні тілесні ушкодження отримали 318 людей. Принаймні 124 з них й досі перебувають у лікарнях, передає агенція новин AP.
За словами віце-прем'єра Туреччини Реджепа Акдага, причиною аварії стало істотне пошкодження залізничного полотна внаслідок сильних тривалих злив у цьому регіоні.
Нагадаємо, напередодні у провінції Текірдаг у Туреччині зійшли з рейок п'ять з шести вагонів поїзда, що прямував до Стамбула. У потягу їхали 362 пасажири, у ньому також перебували шість членів бригади.
За даними міністерства охорони здоров'я Туреччини, десятеро людей загинули і 73 отримали травми внаслідок сходження з рейок потяга у Туреччині. (08.07.2018)
Внаслідок аварії потяга поблизу італійського Мілана загинули щонайменше троє людей, близько ста осіб зазнали тілесних ушкоджень. (25.01.2018)