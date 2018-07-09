Аварія потяга в Туреччині: кількість загиблих зросла до 24

Сходження з рейок потяга, що сталося напередодні в Туреччині, призвело до загибелі щонайменше 24 осіб. Про це в понеділок, 9 липня, повідомили в уряді Туреччини. Згідно з даними міністерства охорони здоров'я країни, внаслідок аварії різні тілесні ушкодження отримали 318 людей. Принаймні 124 з них й досі перебувають у лікарнях, передає агенція новин AP.

За словами віце-прем'єра Туреччини Реджепа Акдага, причиною аварії стало істотне пошкодження залізничного полотна внаслідок сильних тривалих злив у цьому регіоні.

Нагадаємо, напередодні у провінції Текірдаг у Туреччині зійшли з рейок п'ять з шести вагонів поїзда, що прямував до Стамбула. У потягу їхали 362 пасажири, у ньому також перебували шість членів бригади.