 Аварія потяга в Туреччині: кількість загиблих зросла до 24 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2018

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Новини

Аварія потяга в Туреччині: кількість загиблих зросла до 24

Унаслідок сходження потяга з рейок у Туреччині загинуло щонайменше 24 особи. Турецький уряд називає причиною аварії тривалі зливи, що підтопили залізничне полотно.

Туреччина

На місці аварії в Туреччині

Сходження з рейок потяга, що сталося напередодні в Туреччині, призвело до загибелі щонайменше 24 осіб. Про це в понеділок, 9 липня, повідомили в уряді Туреччини. Згідно з даними міністерства охорони здоров'я країни, внаслідок аварії різні тілесні ушкодження отримали 318 людей. Принаймні 124 з них й досі перебувають у лікарнях, передає агенція новин AP.

За словами віце-прем'єра Туреччини Реджепа Акдага, причиною аварії стало істотне пошкодження залізничного полотна внаслідок сильних тривалих злив у цьому регіоні.

Нагадаємо, напередодні у провінції Текірдаг у Туреччині зійшли з рейок п'ять з шести вагонів поїзда, що прямував до Стамбула. У потягу їхали 362 пасажири, у ньому також перебували шість членів бригади.

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