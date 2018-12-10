 Аварія потяга в Анкарі: кількість загиблих зросла до дев′яти осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2018

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Новини

Аварія потяга в Анкарі: кількість загиблих зросла до дев'яти осіб

У турецькій столиці швидкісний потяг врізався в локомотив, а потім у надземний пішохідний перехід. В аварії загинули щонайменше дев'ять людей та понад 40 отримали поранення.

Аварія сталась на станції Маршандіз

Аварія сталась на станції Маршандіз

Щонайменше дев'ять людей загинуло та 47 отримали травми внаслідок аварії швидкісного потяга в Анкарі, яка сталась вранці у четвер, 13 грудня, повідомив міністр странспорту Туреччини Мехмет Джахіт Турхан.

Потяг врізався в локомотив, який рухався тією ж колією. Після цього він зійшов з колії та врізався в надземний пішохідний перехід на станції Маршандіз, що на заході Анкари в восьми кіломертах від центрального залізничного вокзалу. Внаслідок зіткнення частина переходу обвалилась.

Щонайменше четверо осіб загинуло внаслідок аварії

Щонайменше четверо осіб загинуло внаслідок аварії

Серед загиблих - троє машиністів потяга, четвертий машиніст отримав травми. На місці аварії працюють медики та триває рятувальна операція. 

Потяг прямував з Анкари до провінції Конья у центральній частині країни. Поки невідомо, на якій швидкості рухався потяг, який не зупиняється на цій станції, передає агенція Reuters.

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