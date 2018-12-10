Аварія потяга в Анкарі: кількість загиблих зросла до дев'яти осіб

Щонайменше дев'ять людей загинуло та 47 отримали травми внаслідок аварії швидкісного потяга в Анкарі, яка сталась вранці у четвер, 13 грудня, повідомив міністр странспорту Туреччини Мехмет Джахіт Турхан.

Потяг врізався в локомотив, який рухався тією ж колією. Після цього він зійшов з колії та врізався в надземний пішохідний перехід на станції Маршандіз, що на заході Анкари в восьми кіломертах від центрального залізничного вокзалу. Внаслідок зіткнення частина переходу обвалилась.

Щонайменше четверо осіб загинуло внаслідок аварії

Серед загиблих - троє машиністів потяга, четвертий машиніст отримав травми. На місці аварії працюють медики та триває рятувальна операція.

Потяг прямував з Анкари до провінції Конья у центральній частині країни. Поки невідомо, на якій швидкості рухався потяг, який не зупиняється на цій станції, передає агенція Reuters.