Аварія на магістральному газопроводі не позначилася на транзиті газу до ЄС

Товариство з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) повідомило, що аварія, що сталася в суботу, 9 січня, на ділянці магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" поблизу міста Лубни на Полтавщині жодним чином не вплине на транзит природного газу до Європи. На цьому наголошується в повідомленні сайту пресслужби підприємства.

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"Ремонтні бригади працюють на місці інциденту, наразі аварія локалізована. ОГТСУ робить усе необхідне, щоб відновити стабільне постачання газу споживачам в обхідний спосіб, загрози для забезпечення газом для прилеглих населених пунктів немає. Транзиту газу також нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що "Оператор ГТС України" повідомив про інцидент Нацполіцію, СБУ та ДСНС. "Розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, включно з можливістю диверсії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що, за попередніми даними, жертв унаслідок інциденту на газопроводі в Полтавській області немає.

Магістральний газопровід "Уренгой-Помари-Ужгород" був побудований в 1983 році для доставки природного газу з родовищ Західного Сибіру в країни Центральної і Західної Європи.

Як повідомлялося, у червні 2014 року стався вибух у Лохвицькому районі Полтавської області, що призвело до втрати 10 мільйонів кубометрів газу.