Аварія на Дунаї: суд заарештував українця-капітана лайнера

В Угорщині суд ухвалив рішення про взяття під варту капітана круїзного лайнера, який 29 травня зіштовхнувся з прогулянковим судном у Будапешті на річці Дунай. Внаслідок інциденту загинули семеро осіб, а пошуки ще 21 особи досі ведуться.

Згідно із рішенням суду, капітан лайнера Viking Sigyn, 64-річний громадянин України перебуватиме під вартою наступні 30 днів, повідомили у суботу, 1 червня, у прокуратурі Угорщини. Згідно з рішенням судді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути замінений на звільнення під заставу із зобов'язанням носити електронний браслет для стеження та забороною покидати угорську столицю. Утім, у прокуратурі мають намір оскаржити право українця бути звільненим під заставу, інформує агенція AP.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення двох пасажирських суден на річці Дунай ввечері 29 травня загинули щонайменше семеро людей. На борту одного із суден, яке перекинулося та затонуло, перебували 35 людей: 33 туристів із Південної Кореї та двоє членів екіпажу з Угорщини. Усі семеро загиблих - туристи. Доля 21-ї особи - 19-и пасажирів прогулянкового судна і двох членів екіпажу - досі залишається невідомою, їхні пошуки тривають вже третю добу. Причини катастрофи з'ясовують. 30 травня угорська поліція затримала капітана круїзного лайнера, яким виявився 64-річний українець.