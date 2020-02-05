 Аварія літака в Стамбулі: кількість загиблих зросла до трьох | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2020

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Новини

Аварія літака в Стамбулі: кількість загиблих зросла до трьох

Згідно з оновленими даними, в результаті авіакатастрофи в аеропорту Стамбула загинуло троє осіб. Ще 179 дістали тілесних ушкоджень. На момент аварії на борту повітряного судна перебувало 183 людини.

Аварія літака в аеропорту Стамбула

Жертвами аварії літака турецької авіакомпанії Pegasus Airlines, що трапилася напередодні, стало троє осіб. Такі актуалізовані дані оприлюднили в ніч на четвер, 6 лютого, турецькі органи влади. У міністерстві охорони здоров'я Туреччини повідомили, що всі троє загиблих мають турецьке громадянство.

Згідно з офіційним повідомленням, на яке посилається інформагенція AFP, ще 179 осіб були поранені. Загалом на момент авіакатастрофи на борту повітряного судна перебувало 183 людини.

Раніше влада наводила інші цифри щодо наслідків катастрофи - один загиблий і 157 поранених.

Нагадаємо, 5 лютого літак авіакомпанії Pegasus Airlines при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги, розвалився на кілька частин та загорівся. Пожежу оперативно загасили.

Літак здійснював посадку за складних метеоумов - сильного дощу та вітру. Аеропорт після інциденту закрили, рейси перевели в інший аеропорт Стамбула.

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


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Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги в аеропорту турецького міста Трабзон і ледь не впав у Чорне море. Ніхто зі 168 людей на борту не постраждав. (15.01.2018)  

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