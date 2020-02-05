Аварія літака в Стамбулі: кількість загиблих зросла до трьох

Жертвами аварії літака турецької авіакомпанії Pegasus Airlines, що трапилася напередодні, стало троє осіб. Такі актуалізовані дані оприлюднили в ніч на четвер, 6 лютого, турецькі органи влади. У міністерстві охорони здоров'я Туреччини повідомили, що всі троє загиблих мають турецьке громадянство.

Згідно з офіційним повідомленням, на яке посилається інформагенція AFP, ще 179 осіб були поранені. Загалом на момент авіакатастрофи на борту повітряного судна перебувало 183 людини.

Раніше влада наводила інші цифри щодо наслідків катастрофи - один загиблий і 157 поранених.

Нагадаємо, 5 лютого літак авіакомпанії Pegasus Airlines при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги, розвалився на кілька частин та загорівся. Пожежу оперативно загасили.

Літак здійснював посадку за складних метеоумов - сильного дощу та вітру. Аеропорт після інциденту закрили, рейси перевели в інший аеропорт Стамбула.