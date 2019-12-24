 Аварія літака в аеропорту Стамбула: одна людина загинула, 157 травмованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2020

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Новини

Аварія літака в аеропорту Стамбула: одна людина загинула, 157 травмованих

У стамбульському аеропорту літак при посадці викотився за злітно-посадкову смугу, розвалився на кілька частин та загорівся. Внаслідок аварії, за оновленими даними, одна людина загинула, 157 отримали травми.

В аеропорту імені Сабіхи Гюкчен літак після посадки розвалився на декілька частин і загорівся

В аеропорту імені Сабіхи Гюкчен літак після посадки розвалився на декілька частин і загорівся

У стамбульському аеропорту імені Сабіхи Гюкчен у середу, 5 лютого, літак авіакомпанії Pegasus Airlines при посадці  викотився за межі злітно-посадкової смуги, розвалився на кілька частин та загорівся. Пожежу оперативно загасили.

Як повідомив увечері 5 лютого міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Кочу, внаслідок аварії одна людина загинула, ще 157 - отримали травми, передає агентство новин dpa. За уточненими даними, на борту літака Boeing 737, який прибув з Ізміра, перебували 183 людини - 177 пасажирів та шестеро членів екіпажу.

У літака відвалилася також задня частина

У літака відвалилася також задня частина

Раніше губернатор Стамбула Алі Єрлікая повідомляв, що 120 людей внаслідок інциденту були доправлені до лікарні, загиблих немає. Більшість травмованих "почувається добре, за винятком однієї чи двох осіб", цитує агентство новин AFP.

Літак здійснював посадку за складних метеоумов - сильного дощу та вітру. Про причини аварії поки не повідомляють. Міністр транспорту країни Мехмет Джахіт Турхан зазначив, що, за попередньою інформацією, літак здійснив "жорстку посадку" та викотився потім за межі смуги. 

Аеропорт після інциденту закрили, рейси перевели в інший аеропорт Стамбула.

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


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Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги в аеропорту турецького міста Трабзон і ледь не впав у Чорне море. Ніхто зі 168 людей на борту не постраждав. (15.01.2018)  

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