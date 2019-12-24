Аварія літака в аеропорту Стамбула: одна людина загинула, 157 травмованих

У стамбульському аеропорту імені Сабіхи Гюкчен у середу, 5 лютого, літак авіакомпанії Pegasus Airlines при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги, розвалився на кілька частин та загорівся. Пожежу оперативно загасили.

Як повідомив увечері 5 лютого міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Кочу, внаслідок аварії одна людина загинула, ще 157 - отримали травми, передає агентство новин dpa. За уточненими даними, на борту літака Boeing 737, який прибув з Ізміра, перебували 183 людини - 177 пасажирів та шестеро членів екіпажу.

У літака відвалилася також задня частина

Раніше губернатор Стамбула Алі Єрлікая повідомляв, що 120 людей внаслідок інциденту були доправлені до лікарні, загиблих немає. Більшість травмованих "почувається добре, за винятком однієї чи двох осіб", цитує агентство новин AFP.

Літак здійснював посадку за складних метеоумов - сильного дощу та вітру. Про причини аварії поки не повідомляють. Міністр транспорту країни Мехмет Джахіт Турхан зазначив, що, за попередньою інформацією, літак здійснив "жорстку посадку" та викотився потім за межі смуги.

Аеропорт після інциденту закрили, рейси перевели в інший аеропорт Стамбула.