Аварія лайнера Viking Sky: триває евакуація

Триває евакуація пасажирів та членів екіпажу з норвезького круїзного лайнера Viking Sky, котрий напередодні зазнав аварії під час шторму поблизу західного узбережжя Норвегії. Станом на першу половину дня неділі, 24 березня, рятувальники евакуювали вже 397 пасажирів, інформує агенція Reuters. Евакуацію здійснюють гелікоптерами, кожен з яких може вмістити лише близько 15 осіб, що затримує процес доправлення всіх пасажирів і екіпажу на суходіл.

Представники рятувальних служб також почали чіпляти троси на лайнер аби буксирами доправити аварійне судно у порт. Екіпаж Viking Sky спромігся знову запустити три з чотирьох двигунів, однак лайнер все ще потребує допомоги, щоб дістатися до порту.

Попри підготовку до буксування лайнера, евакуація людей з нього не припиняється, аби уникнути будь-яких ризиків на борту аварійного судна. "Ми радше доправимо всіх людей на берег, аніж залишимо їх на борту корабля", - наводить слова чільного представника місцевої поліції Тора Андре Франка агенція AFP.

На борту судна загалом перебували 1373 особи - 915 пасажирів і 458 членів екіпажу. Більшість із пасажирів є громадянами Великобританії та США.

Нагадаємо, 23 березня у судна Viking Sky вийшов з ладу двигун, і воно змушене було заякоритися на відстані приблизно двох кілометрів від норвезького узбережжя. Невдовзі після сигналу про допомогу до корабля відправили рятувальників.

Судно Viking Sky спустили на воду 2017 року. Цей круїзний лайнер належить компанії Viking Ocean Cruises, що входить до групи компаній Viking Cruises. Повідомляється, що до моменту аварії лайнер знаходився в експлуатації два роки. Судно виконувало рейс між норвезькими містами Тромсе і Ставангер.