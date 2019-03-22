 Аварія круїзного лайнера в Норвегії: майже 300 осіб евакуйовані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2019

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Новини

Аварія круїзного лайнера в Норвегії: майже 300 осіб евакуйовані

Загалом на борту судна Viking Sky перебуває 1373 особи. В евакуації людей з лайнера, що заякорився у кількох кілометрах від норвезького узбережжя, задіяні гелікоптери і рятувальні судна.

Круїзний лайнер Viking Sky

Круїзний лайнер Viking Sky

З норвезького круїзного лайнера Viking Sky, котрий напередодні зазнав аварії під час шторму поблизу західного узбережжя Норвегії, станом на ранок неділі, 24 березня, евакуювали 297 пасажирів, інформує агенція dpa. На борту судна загалом  перебувають 1373 особи - 915 пасажирів і 458 членів екіпажу.

Десятеро постраждалих доправлені до лікарні, у трьох - серйозні травми. Більшість із пасажирів є підданими Великобританії і громадянами США. В евакуації задіяні гелікоптери і рятувальні судна.

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За даними норвезької щоденної газети Verdens Gang, на Viking Sky працюють три з чотирьох двигунів, це свідчить про здатність судна до маневрування, проте ситуація ускладнена непростими метеоумовами - швидкість вітру сягає 11 метрів на секунду. Крім того, у лайнера проблеми з переднім ходом.

Нагадаємо, 23 березня у судна Viking Sky вийшов з ладу двигун, і воно змушене було заякоритися на відстані приблизно двох кілометрів від норвезького узбережжя. Невдовзі після сигналу про допомогу до корабля відправили рятувальників.

Судно Viking Sky спустили на воду 2017 року. Цей круїзний лайнер належить компанії Viking Ocean Cruises, що входить до групи компаній Viking Cruises. Остання належить норвезькому мільярдеру Торстейну Хагену. Повідомляється, що до моменту аварії лайнер знаходився в експлуатації два роки. Судно виконувало рейс між норвезькими містами Тромсе і Ставангер.

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