 Аварія за участю весільного лімузина у штаті Нью-Йорк: 20 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2018

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Новини

Аварія за участю весільного лімузина у штаті Нью-Йорк: 20 загиблих

Весільний лімузин потрапив у аварію в штаті Нью-Йорк. За даними ЗМІ, загинули 18 осіб, що їхали в машині, а також двоє перехожих.

Deutschland VW-Skandal Abgase Symbolbild (DW/G. Rueter)

Щонайменше 20 людей загинули внаслідок масштабної ДТП в американському штаті Нью-Йорк. Про це у неділю, 7 жовтня, повідомили в поліції штату, а сама аварія сталася напередодні, 6 жовтня. За попередніми даними поліції, весільний джип-лімузин на високій швидкості їхав дорогою зі схилу і врізався у перехожих у невеличкому містечку Скогарі, що поблизу столиці штату, міста Олбані. Окрім того, у поліції підтвердили участь у ДТП іще одного транспортного засобу.

Поліція не повідомила імен загиблих, але організувала гарячу лінію для родичів жертв. За даними джерел інформагенції AP, із 20 загиблих 18 перебували в лімузині, а двоє були перехожими. ДТП сталася перед магазином, який є популярним серед туристів місцем для зупинки. Пізніше у неділю поліція проведе брифінг та поінформує подробиці того, що сталося. 

 

 

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