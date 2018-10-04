Аварія за участю весільного лімузина у штаті Нью-Йорк: 20 загиблих

Щонайменше 20 людей загинули внаслідок масштабної ДТП в американському штаті Нью-Йорк. Про це у неділю, 7 жовтня, повідомили в поліції штату, а сама аварія сталася напередодні, 6 жовтня. За попередніми даними поліції, весільний джип-лімузин на високій швидкості їхав дорогою зі схилу і врізався у перехожих у невеличкому містечку Скогарі, що поблизу столиці штату, міста Олбані. Окрім того, у поліції підтвердили участь у ДТП іще одного транспортного засобу.

Поліція не повідомила імен загиблих, але організувала гарячу лінію для родичів жертв. За даними джерел інформагенції AP, із 20 загиблих 18 перебували в лімузині, а двоє були перехожими. ДТП сталася перед магазином, який є популярним серед туристів місцем для зупинки. Пізніше у неділю поліція проведе брифінг та поінформує подробиці того, що сталося.