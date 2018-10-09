Аварія автобуса в Кенії забрала життя щонайменше 50 осіб

Рейсовий автобус, що їхав між столицею Кенії Найробі та розташованим на заході містом Кісуму, з'їхав з дороги та багато разів перекинувся. Унаслідок аварії загинуло 50 осіб, повідомили в місцевій поліції.
Щонайменше 50 осіб загинуло внаслідок аварії автобуса з пасажирами в Кенії. Інцидент стався в середу, 10 жовтня, коли рейсовий автобус, що курсував між столицею країни Найробі та розташованим на заході містом Кісуму, з'їхав з дороги та неодноразово перекинувся на крутому схилі, повідомляє агенція новин Reuters з посиланням не представників місцевої влади.
За попередніми даними поліції, причина автокатастрофи - втрата водієм контролю над транспортним засобом. Щодо обставин аварії проводиться розслідування. Серед загиблих семеро дітей. Кількох пасажирів, що вижили, доправили до лікарні. Місцеві мешканці повідомляють, що трагедія сталася зранку.
На трагічний інцидент відреагував також і президент Кенії Ухуру Кеніятта. У дописі на своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter він закликав водіїв "завжди проявляли обережність, щоб уникнути такого катастрофічного випадку".
Щороку в Кенії на дорогах гинуть тисячі людей, нагадує Reuters.
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