 Аварія автобуса біля Цюриха: 44 поранених і один загиблий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2018

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Новини

Аварія автобуса біля Цюриха: 44 поранених і один загиблий

Поблизу Цюриха автобус, що їхав з Генуї до Дюссельдорфа, занесло на слизькій дорозі і він врізався у стіну. Внаслідок аварії загинула одна людина і 44 отримали поранення.

Аварія сталась на трасі поблизу Цюриха

Аварія сталась на трасі поблизу Цюриха

У Швейцарії на автобані поблизу Цюриха у неділю, 16 грудня, сталась аварія автобуса, який прямував з Генуї до Дюссельдорфа. Внаслідок аварії загинула одна жінка і ще 44 людини отримали поранення, повідомили у місцевій поліції.

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Як мінімум 15 людей загинули та ще 27 осіб отримали поранення внаслідок аварії автобуса поблизу столиці Болгарії Софії. (25.08.2018)

Аварія сталася у місті Авілес на півночі країни. Є повідомлення і про поранених. (03.09.2018)

Троє людей отримали серйозні травми, одна особа перебуває в критичному стані, повідомила речниця поліції. За даними видання Tages Anzeiger, постраждалі були відправлені у сім лікарень. Загалом в автобусі була 51 людина, дітей серед них не було.

Аварія сталася близько 4.15 ранку. Автобус занесло на засніженій дорозі і він врізався у стіну, повідомила поліція. "У момент аварії автострада була покрита снігом та льодом", - сказала представниця поліції. У зв'язку з аварією рух трасою повністю перекритий. Слідчі встановлюють обставини ДТП.

Автобус з італійськими номерними знаками здійснював рейс з Генуї до Дюссельдорфа та належить фірмі-субпідряднику німецької транспортної компанії Flixbus. За даними посольства РФ у Швейцарії, в аварії постраждали десять російських громадян. Про постраждалих українців не повідомляється.

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