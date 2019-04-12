 Аварія автобуса біля Лейпцига: одна людина загинула, 13 травмованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2019

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Новини

Аварія автобуса біля Лейпцига: одна людина загинула, 13 травмованих

Пасажирський автобус перекинувся на автобані біля Лейпцига. Внаслідок аварії загинула одна людина.

На місці аварії

На місці аварії

DW.COM

Туристичний автобус на португальському острові зірвався з дороги і впав на дах житлового будинку. Жертвами трагедії стали 29 осіб. Усі вони - громадяни Німеччини. (18.04.2019)

Щонайменше одна людина загинула внаслідок аварії, в яку в неділю, 19 травня, потрапив пасажирський автобус на автобані 9 біля Лейпцига на сході Німеччини. Ще 13 осіб внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали важкі поранення, повідомляє агентство dpa.

Автобус німецької компанії-перевізника Flixbus, який їхав у напрямку Мюнхена, перекинувся на бік.

За даними поліції, на момент аварії в автобусі перебували понад 70 пасажирів. Чотири вертольоти та понад десять карет швидкої допомоги доставили потерпілих до лікарень. Рух автобаном А9 був заблокований в обох напрямках.

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