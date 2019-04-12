Аварія автобуса біля Лейпцига: одна людина загинула, 13 травмованих

Щонайменше одна людина загинула внаслідок аварії, в яку в неділю, 19 травня, потрапив пасажирський автобус на автобані 9 біля Лейпцига на сході Німеччини. Ще 13 осіб внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали важкі поранення, повідомляє агентство dpa.

Автобус німецької компанії-перевізника Flixbus, який їхав у напрямку Мюнхена, перекинувся на бік.

За даними поліції, на момент аварії в автобусі перебували понад 70 пасажирів. Чотири вертольоти та понад десять карет швидкої допомоги доставили потерпілих до лікарень. Рух автобаном А9 був заблокований в обох напрямках.