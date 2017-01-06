Аварійна посадка літака в Росії: загинули двоє членів екіпажу

В аеропорту російського селища Нижньоангарськ в Бурятії під час аварійної посадки вранці в четвер, 27 червня, літак Ан-24 викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався в будівлю очисних споруд та загорівся. За даними рятвальників, внаслідок аварії загинули двоє членів екіпажу літака - командир повітряного судна та бортмеханік.

За попередньою інформацією, пілоти вирішили здійснити аварійну посадку через відмову двигуна, повідомляє агентство "Інтерфакс". Літак авіакомпанії "Ангара" прямував рейсом "Улан-Уде - Нижньоангарськ - Іркутськ", на борту перебували, за даними авіаперевізника, 43 пасажири та четверо членів екіпажу. Медики надали допомогу 31 пасажиру, четверо з них госпіталізовані, зокрема двоє дітей, повідомила представниця місцевої влади.

Внаслідок аварії повністю зруйнована передня частина літака включно з кабіною пілотів, також згорів салон. Однак "чорні скриньки" не отримали критичних пошкоджень.

Літак, який зазнав аварії, експлуатується з 1978 року. До капітального ремонту в 1991 році судно працювало в якості авіалабораторії, згодом його переобладнали на пасажирський літак.

Селище Нижньоангарськ розташоване в Бурятії на березі озера Байкал.