 Аварійна посадка літака в Росії: загинули двоє членів екіпажу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Аварійна посадка літака в Росії: загинули двоє членів екіпажу

В аеропорту Нижньоангарська на березі Байкалу літак Ан-24 здійснив аварійну посадку. Внаслідок загоряння літака двоє членів екіпажу загинули.

В аеропорту Нижньоангарська аварійно сів літак, загинули двоє членів екіпажу

В аеропорту Нижньоангарська аварійно сів літак, загинули двоє членів екіпажу

В аеропорту російського селища Нижньоангарськ в Бурятії під час аварійної посадки вранці в четвер, 27 червня, літак Ан-24 викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався в будівлю очисних споруд та загорівся. За даними рятвальників, внаслідок аварії загинули двоє членів екіпажу літака - командир повітряного судна та бортмеханік.

DW.COM

Унаслідок авіакатастрофи в московському аеропорту "Шереметьєво" загинула 41 людина. На борту літака було 78 пасажирів та членів екіпажу. (06.05.2019)

Літак Boeing 737 авіакомпанії Utair в аеропорту Сочі викотився за межі злітно-посадкової смуги, зіткнувся з огорожею і загорівся. Постраждали 18 осіб. (01.09.2018)

Співвласниця другої найбільшої авіакомпанії Росії S7 Наталія Філева загинула в авіакатастрофі біля Франкфурта-на-Майні. (31.03.2019)

За попередньою інформацією, пілоти вирішили здійснити аварійну посадку через відмову двигуна, повідомляє агентство "Інтерфакс". Літак авіакомпанії "Ангара" прямував рейсом "Улан-Уде - Нижньоангарськ - Іркутськ", на борту перебували, за даними авіаперевізника, 43 пасажири та четверо членів екіпажу. Медики надали допомогу 31 пасажиру, четверо з них госпіталізовані, зокрема двоє дітей, повідомила представниця місцевої влади. 

Внаслідок аварії повністю зруйнована передня частина літака включно з кабіною пілотів, також згорів салон. Однак "чорні скриньки" не отримали критичних пошкоджень.

Літак, який зазнав аварії, експлуатується з 1978 року. До капітального ремонту в 1991 році судно працювало в якості авіалабораторії, згодом його переобладнали на пасажирський літак.

Селище Нижньоангарськ розташоване в Бурятії на березі озера Байкал.

Дивитись відео 01:23

Найбезпечніші авіалінії світу (06.01.2017)

Аудіо й відео до теми

Найбезпечніші авіалінії світу (06.01.2017)  

Також за темою

Russland, Moskau: Flugzeubrand mit Notlandung

Авіакатастрофа в Москві: загинула 41 людина 06.05.2019

Унаслідок авіакатастрофи в московському аеропорту "Шереметьєво" загинула 41 людина. На борту літака було 78 пасажирів та членів екіпажу.

Screenshot einer Publikation des russischen Senders RT l Notlandung des Flugzeugs SSJ-100 in Moskau

Deutsche Welle спростовує брехню російського телеканалу RT на свою адресу 08.05.2019

Телеканал RT без жодних підстав звинуватив Deutsche Welle у розповсюдженні фальшивого відеоролика. DW вимагає виправити публікацію.

Russland l Brennendes Flugzeug von Aeroflot muss in Moskau notlanden

У РФ пасажирський літак здійснив аварійну посадку в "Шереметьєво" - 13 загиблих 05.05.2019

Пасажирський лайнер Superjet-100, що летів рейсом з Москви до Мурманська, був змушений зробити аварійну посадку невдовзі після вильоту з аеропорту "Шереметьєво".

Реклама

Докладно

Голосування під час другого туру президентських виборів, 21 квітня 2019 року

Що треба знати про вибори до Верховної Ради

21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України дев'ятого скликання.  

Країни ЄС з найнижчими і найвищими цінами на харчі та напої

Найдорожчі та найдешевші для життя країни Євросоюзу

Пропонуємо переглянути, що і у якій країні коштує дешевше, а що дорожче, ніж у середньому по ЄС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  