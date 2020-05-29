Аваков: У інциденті в Броварах брали участь 67 осіб, затримано 28

У масовій бійці зі стріляниною у Броварах вранці у п'ятницю, 29 травня, брали участь 67 осіб, 28 учасників сутички вже затримано, 22-ом висунуто підозри. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. "Ми розраховуємо, що за підтримки Офісу генерального прокурора завтра у судах їм буде висунуто безальтернативний арешт, і ці люди у майбутньому надовго сядуть у в’язницю. Аби у майбутньому не брати участь у таких сутичках на вулицях. А такий бандитський спосіб заробітку грошей, ніколи не повторювався", - сказав Аваков ввечері 29 травня у відеозверненні, оприлюдненому на сайті МВС.

За словами міністр, причиною заворушень став конфлікт між двома перевізниками у Київській області. Конфлікт стосувався маршрутів між Броварами та Києвом, обсяг перевезень Аваков оцінив у 220 мільйонів гривень на рік. "Цей ринок пасажирських перевезень ділять між собою дві групи: частина перевезень - легальна. Частина, яку здійснюють обидва перевізника, - ні", - додав глава МВС. За його словами, саме за ці кошти для з’ясування відносин між собою вони "найняли бандитів" і "забили стрілку", як у 90-ті, яка закінчилася стрільбою у житловому масиві Броварів.

Читайте також: На Київщині після масової стрілянини затримали 10 осіб зі зброєю

Як зазначив Аваков, загрози життю трьох поранених у перестрілці немає. Більшість учасників, за його словами, - молоді хлопці, "які вирішили побути найманцями та заробити по 800 гривень в день".

Аваков додав, що оскільки декілька куль потрапили у вікна жителів міста, то поліція кваліфікує цю сутичку як тяжкий злочин, здійснений групою осіб. Він також пообіцяв окреме провадження щодо організаторів заворушення, а також прозорість тендерів на перевезення. "Наше завдання, аби всі, хто продемонстрував вседозволеність та став учасником злочину, отримали суворе покарання. Я особисто буду інформувати громадськість про деталі розслідування цієї справи", - запевнив міністр.

У стрілянині брали участь жителі інших областей

Як повідомили раніше у відділі комунікації поліції Київської області, під час проведення оперативних заходів поліція встановила, що правопорушники приїхали зі зброєю до Броварів уранці 29 травня у період із 6:30 до 7:00 з боку Києва.

Читайте також: На Київщині після масової стрілянини затримали 10 осіб зі зброєю

На місці події поліція затримала 11 озброєних правопорушників, вилучила три транспортні засоби. Згодом за допомогою колег з інших регіонів на території Вінничини та Житомирщини затримали ще 13 ймовірних учасників збройного конфлікту.

Як повідомлялося, близько 7-ої ранку цього дня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в житловому кварталі Броварів. На місці затримали декількох осіб зі зброєю. Серед них виявилися люди з різних регіонів. Подія набула широкого резонансу, на неї відреагував президент України Володимир Зеленський.

За його словами, "те, що відбувалося, навіть сутичками не можна назвати. Це нагадувало 90-ті". Він закликав міністра внутрішніх справ знайти замовників та притягнути їх до відповідальності. "Також щоб на рівні уряду ми зрозуміли, як допомогти звичайним людям, майно яких постраждало в цій сутичці», - підсумував Зеленський.