Аваков: Україна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прогнозує, що обмеження, запроваджені в Україні через поширення коронавірусу, можуть бути скасовані не раніше другої половини травня. "Подивимося, як розвиватимуться події в Європі, яку хвиля вірусу накрила раніше нас. Але, якщо чесно, треба бути реалістами. Моя точка зору: країна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста", - написав він на своїй сторінці у Facebook у середу, 1 квітня.

Аваков зауважив, що завершення карантину в Україні залежатиме від результативності впроваджених заходів. "Ніхто в нашій країні не знає, коли завершиться епідемія і скасують карантин, а хто каже, що знає, - бреше. Все буде залежати від розвитку ситуації і нашої успішності в боротьбі з вірусом", - зазначив міністр. Він додав, що зараз карантинні заходи скасовують лише в Китаї, а інші країни навпаки - лише посилюють їх.

Аваков також повідомив, що після того, як з обсервації втекли туристи, які за останні дні повернулися з інших країн, МВС більше не дасть згоди на жоден авіаційний чартер. "Пасажирське авіасполучення закрите. Винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням - зі стовідсотковою обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР", - зазначив Аваков.

Він також повідомив, що третина пасажирів, які повернулися в Україну 30 березня, відлетіла на відпочинок на Балі вже після того, як президент Володимир Зеленський закликав українців повертатись додому та не відправлятися на відпочинок в інші країни через пандемію. За словами Авакова, громадяни, які ухилилися від обсервації, вже отримали адміністративні протоколи або ж отримають їх та повинні сплатити штраф до 17 тисяч гривень.