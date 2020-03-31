 Аваков: Україна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

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Новини

Аваков: Україна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня

Завершення карантину в Україні залежатиме від результативності впроваджених заходів, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Очільник МВС України Арсен Аваков

Очільник МВС України Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прогнозує, що обмеження, запроваджені в Україні через поширення коронавірусу, можуть бути скасовані не раніше другої половини травня. "Подивимося, як розвиватимуться події в Європі, яку хвиля вірусу накрила раніше нас. Але, якщо чесно, треба бути реалістами. Моя точка зору: країна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста", - написав він на своїй сторінці у Facebook у середу, 1 квітня.

Аваков зауважив, що завершення карантину в Україні залежатиме від результативності впроваджених заходів. "Ніхто в нашій країні не знає, коли завершиться епідемія і скасують карантин, а хто каже, що знає, - бреше. Все буде залежати від розвитку ситуації і нашої успішності в боротьбі з вірусом", - зазначив міністр. Він додав, що зараз карантинні заходи скасовують лише в Китаї, а інші країни навпаки - лише посилюють їх.

Аваков також повідомив, що після того, як з обсервації втекли туристи, які за останні дні повернулися з інших країн, МВС більше не дасть згоди на жоден авіаційний чартер. "Пасажирське авіасполучення закрите. Винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням - зі стовідсотковою обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР", - зазначив Аваков.

Він також повідомив, що третина пасажирів, які повернулися в Україну 30 березня, відлетіла на відпочинок на Балі вже після того, як президент Володимир Зеленський закликав українців повертатись додому та не відправлятися на відпочинок в інші країни через пандемію. За словами Авакова, громадяни, які ухилилися від обсервації, вже отримали адміністративні протоколи або ж отримають їх та повинні сплатити штраф до 17 тисяч гривень.

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