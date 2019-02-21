Аваков: "Сітка" з купівлі голосів може охоплювати до шести мільйонів осіб

Незаконна схема агітації на українських виборах - так звана "сітка", яка фактично є купівлею голосів виборців - може складатися майже з 200 тисяч агітаторів та охоплювати від 700 тисяч до шести мільйонів виборців. Про це в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня", яке було опубліковано у суботу, 23 лютого, розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"За 500-1000 гривень "поштучно" вибудовується "сітка" з мотивованих людей, які ходять і "агітують". Цільову аудиторію виділяють з тих, хто лояльно висловився про кандидата в момент первинного опитування, і отриману таким чином "сітку" "запліднюють" бюджетним ресурсом", - зазначив він. За його словами, обсяг ресурсів під таку схему оцінюється в 1,5 мільярда гривень, причому справа не стільки в самій сумі, скільки в походженні цих коштів. Як стверджує міністр, "в подібній схемі кошти залучаються з держбюджету".

Він зауважив, що "сітка" агітаторів складається з близько 200 тисяч людей, за їхню роботу призначається винагорода за схемою: 500 гривень - зараз, 500 гривень - потім, і 1000 гривень - премія, якщо кандидат виграє.

Глава МВС України запевнив, що співробітники правоохоронних органів мають намір боротися з такими схемами та публічно розповідати про них. Втім, за його словами, "як тільки починаєш говорити - потрапляєш під обстріл з усіх стволів адміністрації президента". "Їхні методи боротьби - зустрічна дискредитація поліції, компрометація будь-яких заяв міністра і так далі. Це неприпустимо - це не політична конкуренція, це злочинна дурість групки функціонерів штабу, яка може привести до проблем для всієї країни", - зазначив він.

Аваков також повідомив, що в кримінальних провадженнях щодо порушення виборчого законодавства також фігурує заступник глави парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко. "Його називають організатором схем. Він - народний депутат, і щодо нього слідчих дій проводити не можна", - зазначив Аваков.

Березенко своєю чергою відкинув ці звинувачення та звинуватив Авакова в заангажованості. "В основі цього випаду лежить політична заангажованість керівника МВС, який прагне поставити ввірені йому правоохоронні органи на службу одній з кандидатів на президентських виборах. Що провокує його на неправомірне втручання силовиків у виборчий процес під прикриттям гасел про чесні вибори", - написав він на своїй сторінці у Facebook.