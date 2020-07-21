Аваков спростував інформацію про психічні проблеми у луцького терориста

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спростовує інформацію про те, що чоловік, який утримує заручників в автобусі в Луцьку, має проблеми з психічним здоров'ям. У цьому зв'язку він закликав журналістів у Луцьку "бути дуже акуратними в коментарях". За його словами, неперевірена інформація "не допомагає ситуації, а створює додаткову напругу".
"Ви поширили інформацію про те, що він лікувався в психіатричній лікарні - це недостовірна інформація", - сказав міністр у вівторок, 21 липня, на брифнгу в Луцьку, передає агентство "Інтерфакс-Україна".
Перекрита вулиця у Луцьку
"Він має в руках смартфон, він може бачити і чути всі ваші коментарі. (...) Хочу, щоб ви мене почули і зрозуміли, що ми можемо говорити, що не можемо говорити, що треба говорити, що не треба говорити. Я хочу, щоб кожен із вас поводився як доросла відповідальна людина", - сказав глава МВС, звертаючись до журналістів.
Читайте також: У Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками - поліція
Контакт з родичами терориста у Луцьку
Арсен Аваков повідомив, що правоохоронці розмовляли з родичами, дружиною і друзями людини, яка утримує заручників. "Ми застосуємо всі методи, щоб це питання мирно вирішилося... Працюють фахівці... Ми сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо вирішити ситуацію так чи інакше", - запевнив Аваков.
У свою чергу перший заступник глави СБУ Руслан Баранецький зазначив: "Йдуть переговори, є взаєморозуміння... вирішиться все нормально".
Захоплення заручників у центрі Луцька
Вранці у вівторок у центрі Луцька чоловік, який назвався "Максимом Плохим", захопив рейсовий автобус приміського сполучення з близько 20 пасажирами, при собі він має вибухівку і зброю.
Пізніше стало відомо, що справжнє ім'я чоловіка - Кривош Максим Степанович, він офіційно проживає в Дубні (Рівненська область), там перебуває його сім'я. На Youtube-каналі певного користувача "Максима Плохого" з'явилося відео з озброєним чоловіком, який, імовірно, захопив заручників у центрі Луцька. Він привітав усіх "із днем антисистеми" і додав: "Не обманюйте себе, святкуйте правду".
На місці працюють усі служби поліції
Правоохоронці намагаються вийти з ним на особистий контакт, він періодично знімає трубку, але жодних конкретних вимог не висуває, а говорить лише загальні фрази про боротьбу з системою, анархію тощо.
Луцькі інтернет-ЗМІ повідомляють, що терорист оприлюднив свої вимоги у Twitter і вимагає, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в Youtube заяви про те, що саме вони є "терористами в законі".
Заступник глави міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що в мережі інтернет розміщена книжка авторства Максима Плохого "Філософія злочинця", що описує перебування автора в місцях ув’язнення та його погляди на життя. Він також повідомив, що підозрюваним у захопленні заручників є уродженцем Оренбурзької області Російської Федерації. Раніше двічі судимий, він відбув покарання у вигляді позбавлення волі сукупним терміном близько 10 років у виправних установах за вчинення низки тяжких злочинів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто тримає під контролем ситуацію із захопленням заручників у рейсовому автобусі в центрі Луцька, та запевняє, що робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв.
-
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Мавзолеї Тімбукту в Малі
2012 року в стародавньому місті-оазі Тімбукту, розташованому на півночі Малі, бойовики ісламістського угруповання "Ансар-ад-Дін" знищили мусульманські мавзолеї, яким вже багато сотень років. Свої вчинки вони аргументували тим, що ці місця, де спочивав тлін ісламських вчених, служили поклонінню святим. Так само були зруйновані й мінарети валькованих мечетей, як той, що зображений на фото.
-
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Мавзолеї Тімбукту в Малі
Ось цей чоловік доглядав поховання в мавзолеях у Тімбукту. На цьому відзнятому 2014 року знімку він молиться на одному з поховань. Та наразі вони мають зовсім інший вигляд, адже…
-
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Відбудовано за допомогою ООН
…багато мавзолеїв змогли відбудувати за допомогою Об'єднаних Націй. Сане Чірфі (справа на фото) разом з родиною доглядає за мавзолеєм святого Альфа Мойя.
-
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Пальміра у Сирії
Впродовж 2015 року терористи "Ісламської держави" зруйнували в античній Пальмірі храм Баала, споруджений майже дві тисячі років тому, багато мавзолеїв та тріумфальну арку. Фотограф тримає відзнятий ним же в березні 2014 року знімок храму Баала на тлі руїн споруди. Після витіснення терористів з міста археологи зраділи, адже чимало руїн античного міста постраждали менше, ніж вони побоювалися.
-
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Церква Святого Юліана в Сирії
Монастир святого Юліана (Еліана) в місті Хомсі вважався одним з найважливіших місць паломництва серед християн-сирійців. Розташований в центральній частині Сирії поблизу міста Ель-Кар'ятейн він був зведений у 5-му столітті.
-
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Зрівняний терористами з землею
2015 року ІД зрівняла храм із землею. В інтернет екстремісти виклали кадри, на яких було видно, як вони руйнують споруду бульдозерами. Тим часом місто відбили від терористів. Середина однієї із частин споруди вигоріла дощенту. Так само відбудувати належить і цей монастир.
-
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Стародавня Хатра в Іраку
Ель-Хадр, або Хатра, була столицею першого арабського царства. Завдяки своїм високим, товстелезним та підсиленим баштами мурам вона змогла вистояти під час навали римських військ у 116 та 198 роках нашої ери.
-
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Розтрощенні тисячолітні статуї
На початку 2015 року ІД зруйнували частину руїн міста. На знімку - один з кадрів відео терористів. Агенція новин AP змогла підтвердили його автентичність. Крім того, ісламісти розтрощили тисячолітні статуї ассирійської доби в музеї північно-іракського міста Мосул та в некрополі стародавньої ассирійської столиці Ніневії. За наявною інформацією, вони зруйнували історичне місто Німруд бульдозерами.
-
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Баміанська долина в Афганістані
У провінції Баміан були розташовані дві монументальні статуї Будди. Монахи-буддисти висікли їх у скелі 1500 років тому. Тож таким чином ці статуї були свідками доісламського минулого Афганістану. На цьому відзнятому в 1973 році знімку ще можна побачити 53-метрову статую, яка на той час вважалася найбільшою в світі.
-
Знищено терористами: світова культурна спадщина
Танки, ракети та динаміт
Радикальний ісламський рух "Талібан" зруйнував обидві статуї 2001 року. До знищення історичних цінностей залучили танки, ракети та динаміт. На руйнування історичних об'єктів пішло кілька тижнів. З 2003 року культурний ландшафт та археологічні знахідки в Баміанській долині є частиною світової культурної спадщини ЮНЕСКО.
Автор: Ута Штайнвер, Валерій Сааков