Аваков спростував інформацію про психічні проблеми у луцького терориста

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спростовує інформацію про те, що чоловік, який утримує заручників в автобусі в Луцьку, має проблеми з психічним здоров'ям. У цьому зв'язку він закликав журналістів у Луцьку "бути дуже акуратними в коментарях". За його словами, неперевірена інформація "не допомагає ситуації, а створює додаткову напругу".

"Ви поширили інформацію про те, що він лікувався в психіатричній лікарні - це недостовірна інформація", - сказав міністр у вівторок, 21 липня, на брифнгу в Луцьку, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Перекрита вулиця у Луцьку

"Він має в руках смартфон, він може бачити і чути всі ваші коментарі. (...) Хочу, щоб ви мене почули і зрозуміли, що ми можемо говорити, що не можемо говорити, що треба говорити, що не треба говорити. Я хочу, щоб кожен із вас поводився як доросла відповідальна людина", - сказав глава МВС, звертаючись до журналістів.

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Контакт з родичами терориста у Луцьку

Арсен Аваков повідомив, що правоохоронці розмовляли з родичами, дружиною і друзями людини, яка утримує заручників. "Ми застосуємо всі методи, щоб це питання мирно вирішилося... Працюють фахівці... Ми сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо вирішити ситуацію так чи інакше", - запевнив Аваков.

У свою чергу перший заступник глави СБУ Руслан Баранецький зазначив: "Йдуть переговори, є взаєморозуміння... вирішиться все нормально".

Захоплення заручників у центрі Луцька

Вранці у вівторок у центрі Луцька чоловік, який назвався "Максимом Плохим", захопив рейсовий автобус приміського сполучення з близько 20 пасажирами, при собі він має вибухівку і зброю.

Пізніше стало відомо, що справжнє ім'я чоловіка - Кривош Максим Степанович, він офіційно проживає в Дубні (Рівненська область), там перебуває його сім'я. На Youtube-каналі певного користувача "Максима Плохого" з'явилося відео з озброєним чоловіком, який, імовірно, захопив заручників у центрі Луцька. Він привітав усіх "із днем антисистеми" і додав: "Не обманюйте себе, святкуйте правду".

На місці працюють усі служби поліції

Правоохоронці намагаються вийти з ним на особистий контакт, він періодично знімає трубку, але жодних конкретних вимог не висуває, а говорить лише загальні фрази про боротьбу з системою, анархію тощо.

Луцькі інтернет-ЗМІ повідомляють, що терорист оприлюднив свої вимоги у Twitter і вимагає, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в Youtube заяви про те, що саме вони є "терористами в законі".

Заступник глави міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що в мережі інтернет розміщена книжка авторства Максима Плохого "Філософія злочинця", що описує перебування автора в місцях ув’язнення та його погляди на життя. Він також повідомив, що підозрюваним у захопленні заручників є уродженцем Оренбурзької області Російської Федерації. Раніше двічі судимий, він відбув покарання у вигляді позбавлення волі сукупним терміном близько 10 років у виправних установах за вчинення низки тяжких злочинів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто тримає під контролем ситуацію із захопленням заручників у рейсовому автобусі в центрі Луцька, та запевняє, що робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв.