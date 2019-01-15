Аваков: Поліція одержала 91 звернення щодо порушень під час передвиборної агітації

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про 91 звернення від громадян і громадських організацій щодо порушень під час проведення передвиборної агітації. Всі звернення надійшли з початку президентської виборчої компанії, написав міністр у суботу, 19 січня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами урядовця, на деякі зі звернень у МВС відреагували відкриттям кримінальних справ. Зокрема, було оформлено 29 адміністративних протоколів через виготовлення і розповсюдження матеріалів агітації без інформації про місце друку, відповідальних за виспуск осіб і тиражі. Також, за даними Авакова, оформлений один протокол у зв'язку з порушенням порядку розміщення політичної реклами, або розміщення у заборонених місцях. Крім того, за двома епізодами відкрито кримінальні провадження за хуліганство. Водночас 8 звернень не підтвердилися, а 51 матеріал ще перевіряється, повідомив міністр.

"На цей час порушення процесуально зафіксовані в Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій, Київській областях та у місті Києві", - повідомив Аваков. За його словами, йдеться про порушення на користь зареєстрованих кандидатів у президенти України: Капліна, Гриценка, Мураєва, Садового, Шевченка, Наливайченка. Міністр закликав кандидатів і керівників їхніх штабів усунути порушення, хоча вони і є незначними.

Аваков також запевнив, що Національна поліція намагатиметься оперативно інформувати населення про виявлені порушення. "Нацполіція буде максимально відкривати інформацію для публічного доступу, в межах процесуальних норм," - пообіцяв Аваков.

Міністр також наголосив на неприпустимості силових дій під час політичних процесів. На переконання Авакова, виборча кампанія має тривати "спокійно і мирно - без пострілів, сльозогінного газу та силових акцій". Попри це урядовець застеріг, що правоохоронці не допустять "підкупу виборців і скупки голосів".

Як повідомлялося, вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.