 Аваков: Поліція одержала 91 звернення щодо порушень під час передвиборної агітації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2019

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Новини

Аваков: Поліція одержала 91 звернення щодо порушень під час передвиборної агітації

За деякими зі звернень громадян та громадських організацій про правопорушення під час передвиборної кампанії Нацполіція відкрила кримінальні справи, заявив глава МВС України Арсен Аваков.

Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков (архівне фото)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про 91 звернення від громадян і громадських організацій щодо порушень під час проведення передвиборної агітації. Всі звернення надійшли з початку президентської виборчої компанії, написав міністр у суботу, 19 січня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами урядовця, на деякі зі звернень у МВС відреагували відкриттям кримінальних справ. Зокрема, було оформлено 29 адміністративних протоколів через виготовлення і розповсюдження матеріалів агітації без інформації про місце друку, відповідальних за виспуск осіб і тиражі. Також, за даними Авакова, оформлений один протокол у зв'язку з порушенням порядку розміщення політичної реклами, або розміщення у заборонених місцях. Крім того, за двома епізодами відкрито кримінальні провадження за хуліганство. Водночас 8 звернень не підтвердилися, а 51 матеріал ще перевіряється, повідомив міністр. 

"На цей час порушення процесуально зафіксовані в Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій, Київській областях та у місті Києві", - повідомив Аваков. За його словами, йдеться про порушення на користь зареєстрованих кандидатів у президенти України: Капліна, Гриценка, Мураєва, Садового, Шевченка, Наливайченка. Міністр закликав кандидатів і керівників їхніх штабів усунути порушення, хоча вони і є незначними. 

Аваков також запевнив, що Національна поліція намагатиметься оперативно інформувати населення про виявлені порушення. "Нацполіція буде максимально відкривати інформацію для публічного доступу, в межах процесуальних норм," - пообіцяв Аваков.

Міністр також наголосив на неприпустимості силових дій під час політичних процесів. На переконання Авакова, виборча кампанія має тривати "спокійно і мирно - без пострілів, сльозогінного газу та силових акцій". Попри це урядовець застеріг, що правоохоронці не допустять "підкупу виборців і скупки голосів".

Як повідомлялося, вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.

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