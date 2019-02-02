Аваков назвав звільнення керівника НСТУ Аласанії нападом на свободу слова

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Національної суспільної телекомпанії України (НСТУ) є провокацією. "Я не думаю, що хороша ідея в цей час обкатувати технології і обмежувати пресу. Я не думаю, що хороша ідея відсторонити за два місяці до виборів главу Суспільного телебачення в незрозумілий спосіб. Ми зараз уважно за цим спостерігаємо", - сказав Аваков журналістам у суботу, 2 лютого.

За його словами, звільнення Аласанії є нападом на свободу слова в Україні. "Я думаю, що там є з чим розібратися. Скажу більше: я не бачу факту цього відсторонення, я бачу факт дуже серйозної провокації й нападу на свободу преси за два місяці до виборів", - заявив він.

31 січня наглядова рада НСТУ вирішила достроково розірвати контракт з головою правління Зурабом Аласанією. Після цього на своїй сторінці у Facebook він виклав витяги з тексту, який, за його словами, є проектом рішення наглядової ради. Текст містить низку закидів на його адресу: не було показано ані хресної ходи за єдину помісну церкву, ані засідання Генасамблеї ООН, ані економічного форуму, на якому був присутній президент України.

Зураб Аласанія працював гендиректором Національної телекомпанії України з кінця березня 2014 року. У листопаді 2016-го він заявив, що подав заяву про звільнення за власним бажанням через проблеми з бюджетом пісенного конкурсу "Євробачення-2017" та складнощі з держфінансуванням на створення в Україні Суспільного телебачення на базі НТКУ. Однак у квітні 2017 року наглядова рада суспільного мовлення знову обрала Аласанію головою правління.