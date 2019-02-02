 Аваков назвав звільнення керівника НСТУ Аласанії нападом на свободу слова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2019

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Новини

Аваков назвав звільнення керівника НСТУ Аласанії нападом на свободу слова

Усунення Зураба Аласанії з посади голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України є провокацією та наступом на свободу слова, вважає міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Національної суспільної телекомпанії України (НСТУ) є провокацією. "Я не думаю, що хороша ідея в цей час обкатувати технології і обмежувати пресу. Я не думаю, що хороша ідея відсторонити за два місяці до виборів главу Суспільного телебачення в незрозумілий спосіб. Ми зараз уважно за цим спостерігаємо", - сказав Аваков журналістам у суботу, 2 лютого.

За його словами, звільнення Аласанії є нападом на свободу слова в Україні. "Я думаю, що там є з чим розібратися. Скажу більше: я не бачу факту цього відсторонення, я бачу факт дуже серйозної провокації й нападу на свободу преси за два місяці до виборів", - заявив він.

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31 січня наглядова рада НСТУ вирішила достроково розірвати контракт з головою правління Зурабом Аласанією. Після цього на своїй сторінці у Facebook він виклав витяги з тексту, який, за його словами, є проектом рішення наглядової ради. Текст містить низку закидів на його адресу: не було показано ані хресної ходи за єдину помісну церкву, ані засідання Генасамблеї ООН, ані економічного форуму, на якому був присутній президент України.

Зураб Аласанія працював гендиректором Національної телекомпанії України з кінця березня 2014 року. У листопаді 2016-го він заявив, що подав заяву про звільнення за власним бажанням через проблеми з бюджетом пісенного конкурсу "Євробачення-2017" та складнощі з держфінансуванням на створення в Україні Суспільного телебачення на базі НТКУ. Однак у квітні 2017 року наглядова рада суспільного мовлення знову обрала Аласанію головою правління.

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