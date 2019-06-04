Аваков: МВС перегляне справи поліцейських, які не пройшли атестацію, але поновились на роботі

Міністерство внутрішніх справ України планує переглянути справи поліцейських, які не пройшли атестацію, були звільнені, але потім поновилися на роботі через суди. Про це у середу, 5 червня, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Ми переглянемо справи тих, хто поновився. Ті, хто не пройшов переатестацію, але поновилися", - сказав він, передає агенція "Українські новини".

За його словами, двоє поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, були звільнені з органів, але поновилися за рішенням судів. Аваков також зазначив, що в Переяслав-Хмельницькому відділенні поліції була важка кадрова ситуація.

Голова МВС зазначив, що через вбивство дитини до відповідальності мають бути притягнути п'ятеро осіб. "На мою думку, там має бути п'ять підозрюваних у цьому вбивстві: чотири чоловіка, хто з них вистрілив - визначить слідство... а також жінка, яка заховала цю рушницю і таким чином сприяла приховуванню злочину", - сказав голова МВС.

Як повідомлялось, підозрюваними у вбивстві дитини є поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець, які були заарештовані на 60 діб. У будинку під час трагедії також перебував 14-річний син одного з підозрюваних. Зброя під час проведення обшуку зникла.

Аваков також заявив, що не збирається йти у відставку через вбивство хлопчика поліцейськими. "Я не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь", - сказав він, додавши, що не бачить сенсу і у відставці голови Національної поліції Сергія Князєва.

Як повідомлялося, 31 травня двоє поліцейських у Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої. Згодом вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї по мішенях - бляшанках та інших предметах. У результаті стрілянини одна з куль влучила в голову 5-річному хлопчику, який у цей час перебував неподалік. Отримане поранення виявилося вкрай тяжким і дитина померла.