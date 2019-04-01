Аваков: МВС готове до жорсткого другого туру виборів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронні органи країни готові до підтримання належного рівня безпеки до завершення другого туру президентських виборів. "Ми застосовуватимемо ту саму схему, що й під час першого туру. Я думаю, що після другого туру ми зможемо так само спокійно про це розмовляти", - зазначив Аваков.

Водночас міністр очікує, що другий тур буде досить "жорстким". "Судячи з гучних заяв кандидатів в президенти, другий тур буде жорсткішим за перший. Я думаю, що політичні зіткнення наростатимуть", - сказав очільник МВС у понеділок, 1 квітня, в ефірі програми "Свобода слова".

Як повідомлялося, Національна поліція України не зафіксувала серйозних порушень під час першого туру виборів президента України. Прозорість виборчого процесу також констатували і міжнародні спостерігачі ОБСЄ та українські громадські організації.

Перший тур чергових виборів президента України відбувся 31 березня. З 39-ти заявлених на вибори кандидатів у президенти України до другого туру виходять шоумен Володимир Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко, набираючи 30,26 та 15,92 відсотка голосів виборців відповідно за підсумками обробки ЦВК 98 відсотків протоколів дільничних виборчих комісій. Офіційно результати голосування повинні бути встановлені до 10 квітня. Якщо ніхто з кандидатів не набере більше 50 відсотків, то 21 квітня відбудеться другий тур виборів.