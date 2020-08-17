Аваков заявив про затримання підозрюваних у підпалі автомобіля "Схем"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у середу, 26 серпня, повідомив про затримання підозрюваних у підпалі автомобіля, який використовувала редакція програми журналістських розслідувань "Схеми". Спершу міністр повідомив у соціальній мережі Twitter про затримання одного підозрюваного.

Згодом на пресконференції у Києві Аваков зазначив, що затримано "людей, які організували підпал автомобіля". "Після обшуків знайшли неспростовні докази. Один із них - це житель Луганська, спільник його - це киянин, ще двоє встановлені й оголошені в розшук. Слідство триватиме, і ми інформуватимемо. Напад на журналістів вважаємо особливим видом злочину, до якого держава має ставитися особливо ретельно", - сказав Аваков, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Підпал автомобіля у Броварах

17 серпня журналісти програми "Схеми" Михайло Ткач і Наталія Седлецька повідомили про підпал автомобіля, який редакція використовувала в роботі. Вони пов'язували підпал з їхньою професійною діяльністю. Автомобіль підпалили у Броварах Київської області біля будинку, в якому проживав водій. Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження. Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що "правоохоронні органи максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників".

8 серпня Михайло Ткач повідомив, що виявив у себе в квартирі ознаки встановлення прослуховувальної апаратури. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя.

Сам журналіст написав, що протягом кількох тижнів він декілька разів отримував попередження, що його "журналістська діяльність дратує високопосадовців" і щодо нього "почали активно працювати". До цього знімальна група програми "Схеми" неодноразово заявляла про перешкоджання її професійній діяльності.