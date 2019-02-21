Аваков вважає, що співробітники поліції непричетні до вбивства Гандзюк

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що "наразі немає жодних підстав" говорити про причетність чинних співробітників поліції до вбивства активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Про це очільник МВС сказав у інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня", опублікованому в суботу, 23 лютого. "Якщо слідство встановить, що ті чи інші співробітники НПУ (Національної поліції України. - Ред.) були якимось чином причетні, і суд встановить їхню провину, - вони будуть покарані. Нікого покривати не буду, навпаки", - зазначив Аваков. Міністр додав, що, зокрема, у нього немає підстав вважати причетним до злочину керівника поліції Херсонщини Артура Мєрікова, про що заявляють окремі громадські активісти.

Міністр також заявив, що Служба безпеки України (СБУ) під час розслідування справи про вбивство Гандзюк використовувала ситуацію "зокрема і для дискредитації поліції". "Для мене в цій справі є речі неприємні, інспіровані, за наявною у мене інформацією, співробітниками СБУ. Вони використовували цю ситуацію (…) зокрема і для дискредитації поліції", - стверджує Аваков.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року вранці в Херсоні невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з тяжкими опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу Києва. У зв'язку з нападом затримані п'ятеро підозрюваних, зокрема чоловік, якого зафіксували камери відеоспостереження як покупця сірчаної кислоти.

4 листопада Катерина Гандзюк померла у лікарні. Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на "умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення". 6 листопада Верховна Рада підтримала постанову про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.