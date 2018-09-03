Абе та Путін продовжують шукати вирішення проблеми Курильських островів

Росія та Японія рухаються у бік укладення мирної угоди, яка так і не була підписана між двома країнами після завершення Другої світової війни через територіальну суперечку щодо приналежності островів Південних Курил. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбулися у понеділок, 10 вересня, у російському місті Владивостоку на полях Східного економічного форуму.

"Ми з президентом (Росії. - Ред.) прагнемо до мирного договору. Цю проблему потрібно вирішити спільними зусиллями нашому поколінню. Для цього ми з президентом будемо докладати всіх зусиль", - заявив Абе після зустрічі з Путіним. Він повідомив, що домовився з Путіним про проведення до кінця цього року на Південних Курилах бізнес-місії за участі японських бізнесменів.

Путін теж зауважив, що сторони продовжать пошук рішення, яке б задовольнило обидві країни. "Питання це обговорюється багато десятиліть, і було б наївно вважати, що можна вирішити його одразу. Але ми готові шукати розв'язки, які влаштували б і Росію, і Японію, і які будуть прийняті народами обох країн", - зазначив російський президент, слова якого наводить агентство "Інтерфакс".

Крім питання Курильських островів, японський прем'єр та російський президент обговорили можливості для торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між РФ та Японією.

Після Другої світової війни Курильські острови були захоплені Радянським Союзом, вони досі залишаютсья під контролем Москви. Японія заявляє про свої претензії на чотири острови Курильського архіпелагу - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і острівну групу Хабомай. Ці острови, які мають важливе стратегічне розташування, Японія називає своїми "північними територіями" і хоче повернути їх.