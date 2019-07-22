Аббас заявив про припинення виконання угод з Ізраїлем

Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас у четвер, 25 липня, заявив, що вирішив припинити виконання угод з Ізраїлем на тлі погіршення відносин між двома сторонами. "Ми оголошуємо рішення керівництва припинити імплементацію угод, укладених з ізраїльською стороною", - заявив Аббас під час виступу в місті Рамалла, що на Західному березі річки Йордан, цитує агенція AFP. Політик повідомив, що створить комітет, який займеться цим питанням, але не вказав, коли саме це має відбутись.

При цьому очільник Палестинської автономії назвав знесення Ізраїлем будинків палестинців на околицях Східного Єрусалима "етнічними чистками". "Ми простягаємо руки до миру, але ми не здамося перед заходами, до яких вдаються окупанти", - наголосив Аббас.

Нагадаємо, напруженість між Ізраїлем та Палестиною поновилася, зокрема, після того, як 22 липня на околицях Східного Єрусалима ізраїльські військові почали примусово виселяти палестинців та зносити їхні будинки. Такі дії вони пояснили тим, що ці будівлі розташовані занадто близько до Стіни безпеки.

Представники Палестинських територій розкритикували рішення ізраїльської влади знести будівлі як "несправедливе" і вказали на те, що це рішення може дати Ізраїлю "привід знищити тисячі інших будівель, розташованих занадто близько до Стіни". Припинити знесення будинків закликали і в ЄС. Своєю чергою Махмуд Аббас закликав міжнародну спільноту "негайно вжити заходів", щоб "припинити цю агресію проти нашого народу".

Так звану Стіну безпеки Ізраїль почав споруджувати 2002 року в відповідь на низку терактів та нападів з боку палестинських екстремістів.