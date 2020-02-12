Аббас заявив про кінець домовленостей із США й Ізраїлем

Глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас у вівторок, 19 травня, заявив, що всім домовленостям з Ізраїлем та США покладено край. Йдеться, зокрема, також про угоди щодо безпеки.

Таким чином палестинський лідер відреагував на плани Ізраїлю анексувати частину окупованих територій на Західному березі річки Йордан. До цього Аббас вже робив подібні заяви, але досі не виконував їх, зазначає агенція dpa.

За словами Аббаса, Ізраїль має взяти на себе повну відповідальність за окуповані території. У свою чергу, Аббас назвав США "партнером окупаційної влади, який повністю відповідальний за пригнічення палестинського народу".

Новий уряд Ізраїлю планує анексувати поселення в Йорданській долині та на Західному березі річки Йордан відповідно до запропонованого президентом США мирного плану з врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Цей план палестинці відкинули, зазначаючи, що він - в інтересах лише Ізраїлю.

Як повідомлялося, 28 січня Дональд Трамп представив свій мирний план щодо врегулювання багаторічного конфлікту між ізраїлятянами та палестинцями. На презентації були лідери Ізраїлю, натомість палестинських політиків не було.

У своєму плані, який Трамп називає "угодою століття", американський президент пропонує створити повноцінну палестинську державу. Мирний план також включає карту, на якій вказані точні кордони можливої держави. Утім, запропонований кордон відрізняється від встановленого у 1967 році, бо "США та Ізраїль не вважають за правильне орієнтуватися на кордони 1967 року". Водночас Трамп також заявив, що Єрусалим повинен бути "неподільною" столицею Ізраїлю.

Крім того, план передбачає роззброєння палестинського угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Гази, і створення повністю демілітаризованої палестинської країни. За словами Трампа, запропонований ним план є "останньою можливістю" для палестинців.