 Zuhal Olcay′a hapis cezası | TÜRKİYE | DW | 12.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Zuhal Olcay'a hapis cezası

Sanatçı Zuhal Olcay, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

default

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesinde görülen davada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan Olcay, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme sanığın geçmişi, ekonomik ve sosyal durumu ile olaydan sonra duyduğu pişmanlığı dikkate alarak hapis cezasının ertelenmesine ve sanığın 18 ay süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde Olcay'ın 5 Ağustos 2016 tarihinde Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylerken şarkı sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarladığı, ayrıca şarkıyı söylerken Erdoğan'a yönelik el işareti yaparak alenen hakaret ettiği suçlaması yer alıyordu. İddianamede Olcay'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Olcay'a yönelik dava, konseri izleyen bir izleyicinin 155 polis ihbar hattını arayarak şikâyette bulunması sonucu açılmıştı.

Anadolu 46'ncı Asliye Ceza Mahkemesinde Mart ayında yapılan duruşmada Olcay bir yıl hapis cezasına çarptırılmış, ceza on aya indirilmiş ancak sanatçının 2010 yılında "kamu görevlisine hakaret" suçundan aldığı para cezası nedeniyle ertelenmemişti. Olcay kararı temyiz ederek bir üst mahkemeye taşımıştı.

DW/BK,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Türkische Sängerin und Schauspielerin Zuhal Olcay

Zuhal Olcay'a "cumhurbaşkanına hakaret"ten hapis cezası 22.03.2018

Sanatçı Zuhal Olcay "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erdogan gegen den Satiriker Böhmermann

Böhmermann’ın Erdoğan şiiri hakkındaki kısmi yasak onandı 15.05.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman komedyen Böhmermann’ın şiirine karşı açtığı temyiz davası sonuçlandı. Mahkeme, şiirin tamamen yasaklanması yönündeki talebi reddetti. Ancak şiir hakkındaki kısmi yasak da kaldırılmadı.

Erdogan gegen den Satiriker Böhmermann

Böhmermann’ın Erdoğan şiiri üst mahkemede 14.02.2018

Komedyen Jan Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli şiiri nedeniyle açılan davada temyiz duruşmasının tarihi belli oldu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Außenministerium Ankara (picture-alliance/Pacific Press/A. Gocher)

Türk Dışişleri'nden NSU kararı tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı NSU örgütüne yönelik davada çıkan kararla ilgili açıklamasında, "cinayetlerin arka planı açıklığa kavuşturulmadı" açıklamasını yaptı.  

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 