Zschäpe Chemnitz Cezaevi’ne nakledildi

Aşırı sağcı Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan örgüt üyesi Beate Zschäpe'nin Pazartesi günü Münih Cezaevi'nden Chemnitz Cezaevi’ne nakledildiği açıklandı. Chemnitz Cezaevi'nden yapılan açıklamada, Zschäpe'nin Chemnitz'e getirilmesinde hiçbir pürüz çıkmadığı belirtildi.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın baş sanığı Zschäpe geçen yaz ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Zschäpe, 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk 10 kişiyi öldürmenin yanı sıra terör örgütüne üye olmak ve kundaklamadan suçlu bulunmuştu. Ancak Zschäpe'nin avukatları mahkemenin kararını temyize götürmüştü.

Geçen yıl Aralık ayının başında, Zschäpe'nin Saksonya eyaletinin Chemnitz kentindeki cezaevine nakledilmek istediği ortaya çıkmıştı.

Cezaevine girmeden önce Saksonya eyaletinde yaşayan kadın mahkumlar, Chemnitz Cezaevi'ne gönderiliyor. Beate Zschäpe, 2011 yılının sonunda tutuklanması öncesinde Saksonya eyaletinin Zwickau kentinde yaşıyordu.

Bavyera ve Saksonya eyalet adalet bakanlıkları, Zschäpe'nin Chemnitz’e nakledilmesi konusunda geçen yılın sonunda uzlaşmaya varmıştı. Cezaevinin açıklamasında, Zschäpe hakkındaki temyiz davası sürdüğü için, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi ile Bavyera ve Saksonya adalet bakanlıklarının onayı ile Münih'ten Chemnitz'e nakledilebildiği ifade edildi.

Tek kişilik hücrede kalacak

Cezaevi Müdürü Eike König-Bender, Zschäpe'nin tek kişilik hücreye konduğunu belirtti. Sadece sağcı örgüt kurmak suçlamasıyla yargılanan veya mahkum edilenlerin ayrı bir yerde tutulduğuna işaret eden König-Bender, bunun dışında Zschäpe'nin cezaevindeki günlük programa uyacağını dile getirdi. Cezaevi Müdürü, Zschäpe için diğer mahkumlardan farklı, özel bir uygulamanın düşünülmediğini ifade etti.

NSU’nun diğer üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Börnhardt, Kasım 2011’de gerçekleştirdikleri başarısız bir banka soygunun ardından intihar etmişti. Bu olayın ardından, Beate Zschäpe Zwickau’da birlikte yaşadıkları daireyi ateşe vermiş, birkaç gün sonra da polise teslim olmuştu.

AFP,dpa,epd/JD,HT

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