 Zonguldak′ta maden ocağında patlama | TÜRKİYE | DW | 21.11.2018

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TÜRKİYE

Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Zonguldak'ta özel bir şirkete ait maden ocağında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki işçi yaralandı. Mahsur kalan üç işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkei Grubenunglück in Zonguldak (AA/Gökhan Yılmaz)

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında çarşamba sabah saatlerinde bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlama sonucu iki işçinin yaralandığı ve madende mahsur kalan üç işçiyi kurtarılma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kilimli ilçesindeki özel bir maden şirketine ait olan maden ocağında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre beş işçi mahsur kaldı. İkisi kurtarılırken, üç işçinin hâlâ madende olduğu bilgisi verildi.

Anadolu ajansının haberine göre hastaneye sevk edilen iki işçinin vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle hayati tehlikeleri bulunuyor. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, maden kazalarının olmaya devam ettiğini ve henüz olayın detaylarını bilmediklerini ifade etti.

Vali, "Arkadaşlarımız havalandıracaklar ve işçileri alacaklar. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen bu. Hayatlarından umudumuz yok. Patlamayla ilgili araştırma yapılıyor. Önceliğimiz oradan 3 arkadaşımızı kurtarmaya çalışacağız" diye konuştu.

DW,GA/UÇ

© Deutsche Welle Türkçe

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