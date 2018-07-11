Zonguldak'ta maden kazası: 3 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta bu sabah saatlerinde metan gazı sıkışması sonucu meydana gelen patlama sırasında içeride bulunan beş işçiden ikisi yaralı kurtarılmış, diğer üçünün kurtarılması için çalışmalar başlatılmıştı.

Ancak işçiler sağ kurtarılamadı. Kurtarma ekipleri işçilerin cansız bedenlerine ulaştı. Patlamada kurtarılan iki işçi ise tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel madenin ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, maden kazalarının olmaya devam ettiğini ifade etmiş ve "Mahsur kalan işçilerin hayatlarından çok umudumuz yok" demişti.

Vali, sabah saatlerindeki açıklamasında, Arkadaşlarımız havalandıracaklar ve işçileri alacaklar. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen bu. Hayatlarından umudumuz yok. Patlamayla ilgili araştırma yapılıyor. Önceliğimiz oradan 3 arkadaşımızı kurtarmaya çalışacağız" diye konuşmuştu.

DW/BÖ,GA

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