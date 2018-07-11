Zonguldak Valisi: Hayatlarından umudumuz yok

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında bugün sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlamada maden mahsur kalan beş işçiden ikisinin yaralı şekilde kurtarıldığı, üç işçiyi kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, patlama metan gazı sıkışması sonucu meydana geldi. Haberde ayrıca, madenin ruhsatsız olduğu bilgisine yer verildi.

Hastaneye sevk edilen iki işçinin vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle hayati tehlikeleri bulunduğu belirtiliyor.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, maden kazalarının olmaya devam ettiğini ve henüz olayın detaylarını bilmediklerini ifade etti. Vali Bektaş yaptığı açıklamada, "mahsur kalan işçilerin hayatlarından çok umudumuz yok" dedi.

Vali, sabah saatlerindeki açıklamasında, Arkadaşlarımız havalandıracaklar ve işçileri alacaklar. İşçilere ulaşıldı, görüldü. Bize ifade edilen bu. Hayatlarından umudumuz yok. Patlamayla ilgili araştırma yapılıyor. Önceliğimiz oradan 3 arkadaşımızı kurtarmaya çalışacağız" demişti.

Patlama sonrası maden işçileri yakınlarının maden ocağı önünde beklediği bildirildi.

DW/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe