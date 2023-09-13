Zonguldak Armutçuk madeninde göçük: 1 ölü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Armutçuk Müessesesi'nde göçük meydana geldi. Olayın, saat 13.45 sıralarında maden ocağında işçilerin çalıştığı sırada gerçekleştiği bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler maden ocağına girerek mahsur kaldığı değerlendirilen işçilerin tahliyesi için çalışma başlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek "6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük" mesajını paylaştı.





Fotoğraf: DHA

Göçüğün yaşandığı maden ocağında ekiplerden bilgi alan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, içeride mesaide 280 kişinin bulunduğu ve işçilerden dördünün etkilendiği bilgisini paylaşarak, "Bir işçimizi sağlıklı şekilde çıkarabildik, iki işçimiz ise ağır yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye götürüldü. Şu anda bir işçi göçük altında. 75 kişilik TTK Tahlisiye ekibi müdahaleye başladı. Çalışmalar sürüyor" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada ise kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin güvenli bir şekilde kuyudan çıktığını belirterek "Bu bir tavan çökmesi, çok küçük bir bölmede" diye konuştu.

DW,DHA / BK,ET

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