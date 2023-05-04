"Ziraat Bankası'nın aracılığı BM ve ABD'nin onayına bağlı"

Türkiye'den üst düzey bir yetkili, Ziraat Bankası'nın, Tahıl Koridoru Anlaşması'nda ödemelere aracı olabilmesi için, BM ve ABD'nin onayının gerekli olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen hafta yaptığı, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için Ziraat Bankası'nın ödemelerde aracılık edebileceğine yönelik açıklamasına yanıt veren üst düzey bir Türk yetkili, böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) onay vermesi gerektiğini dile getirdi.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Ukrayna tahılının Boğazlar üzerinden dünya piyasalarına ihracatını sağlıyor Fotoğraf: Ozan Kose/AFP/Getty Images

Reuters haber ajansına konuşan ve ismini vermek istemeyen yetkili, Ziraat Bankası'nın Rusya ile yapılacak işlemlere aracı olabileceğini, ancak bunun için "JP Morgan örneğinde olduğu gibi BM ve ABD'den yazılı onay ve görevlendirme alınmasının" şart olduğunu ifade etti. Tüm taraflar onay vermediği sürece Ziraat Bankası'nın bu işe dahil olamayacağını vurgulayan yetkili, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması ile ilgili görüşmelerin ise devam ettiğini belirtti.

Geçen yıl Temmuz ayında, Türkiye ve BM arabuluculuğunda imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli bir şekilde dünya pazarlarına ihraç edilmesini sağlıyor. Moskova, geçtiğimiz günlerde, daha önce ki kere uzatılan anlaşmanın bir kez daha uzatılmasına sıcak bakmadığını duyurmuştu.

Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcıları Cuma günü İstanbul'da bir araya gelerek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamı için ortak bir zemin bulmaya çalışacak.

Reuters,DW / ET,BÖ

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